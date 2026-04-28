La agenda exterior de Alfonso Rueda y sus conselleiros: 54 viajes a 17 países desde 2023

Alfonso Rueda acaba de regresar a China y su conselleira de Política Social, Fabiola García, emprende hoy martes viaje a Argentina y Uruguay. No son los únicos que hacen las maletas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto de Brasil, donde participó en el congreso que celebraba el partido de Lula da Silva. ¿Son muy viajeros nuestros políticos?

Desde el 1 de enero de 2023, el presidente de la Xunta ha visitado al menos nueve países en viajes oficiales o institucionales: Panamá, Venezuela, México, Portugal, Argentina, Brasil, Bélgica, Uruguay y China. La cifra crece si se mira al conjunto del Gobierno gallego. Sumados los viajes del presidente y de sus conselleiros, la Xunta ha desarrollado desde 2023 una agenda exterior localizada en 17 países: Bélgica, Portugal, Argentina, Uruguay, México, Panamá, Venezuela, Brasil, China, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Liechtenstein, Cabo Verde y Estados Unidos. En total, el recuento arroja 54 viajes-cargo: 13 de Rueda y 41 de conselleiros.

China, el último destino: automoción, baterías e inversiones

El viaje a China ha sido el último desplazamiento internacional de Rueda. La Xunta lo centró en la búsqueda de nuevas relaciones económicas en sectores industriales estratégicos, especialmente la automoción eléctrica, las baterías y la logística. En la primera jornada, el presidente visitó factorías y mantuvo un encuentro con representantes de SAIC Motors, uno de los grandes fabricantes chinos. Viajó acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

El mensaje oficial fue claro: Galicia quiere presentarse ante grandes compañías chinas como un territorio con capacidad industrial, puertos, estabilidad y una cadena de automoción consolidada. La Xunta recordó en esa agenda que el sector gallego de la automoción cuenta con 250 empresas, 24.000 empleos y representa el 15,5% del PIB autonómico. Ese es uno de los objetivos habituales de estos desplazamientos: no solo la foto institucional, sino la búsqueda de inversiones, alianzas empresariales, contactos sectoriales o visibilidad exterior para la economía gallega.

Los nueve países de Rueda

Desde enero de 2023, el presidente gallego ha concentrado sus salidas en cuatro grandes ejes: América Latina, Portugal, Bruselas y, ahora, China.

El primer gran viaje americano del periodo fue en abril de 2023, cuando Rueda inició una gira por Panamá, Venezuela y México para mantener encuentros con autoridades, empresarios e inversores y reunirse también con asociaciones de gallegos en esos países. La Xunta lo presentó entonces como su segundo viaje a América como presidente.

En 2025, la agenda americana se reactivó con una gira por Argentina y Uruguay, entre el 6 y el 10 de marzo, vinculada a la captación de talento exterior, las ferias de empleo y la Estrategia Galicia Retorna. Ese mismo año, Rueda volvió a Buenos Aires para participar en el acto del Día de la Hispanidad, con Galicia como comunidad invitada, y promocionar Galicia Calidade y el retorno.

Los conselleiros multiplican la agenda exterior

Si el presidente suma 13 viajes localizados, los conselleiros elevan el volumen total hasta 41 desplazamientos. El año más intenso fue 2024, con 28 viajes de miembros del Gobierno gallego. Bruselas, Portugal, Argentina, Uruguay, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Cabo Verde o Panamá fueron algunos de los destinos.

La agenda exterior de los conselleiros es más sectorial. Mar viaja por cuotas pesqueras, vetos y negociaciones europeas; Economía por automoción, industria o internacionalización; Emprego e Emigración por retorno y diáspora; Medio Ambiente por foros europeos o proyectos energéticos; Cultura por Unesco, Xacobeo o promoción cultural; y Política Social por centros de atención a la colectividad gallega en América.

La evolución dibuja un pico claro: 2024 fue el año de mayor actividad exterior. En 2025 el volumen localizado baja, aunque con viajes relevantes a Bruselas, Argentina, Uruguay y México.

América Latina, el otro gran mapa

La presencia de miles de gallegos, además con derecho a voto, en América explica buena parte de la agenda. Entre Rueda y los conselleiros se han localizado 16 viajes a países de América Latina o América Central desde 2023. Argentina es el destino más repetido, seguida de Uruguay, México, Brasil, Venezuela y Panamá.

Ahí la Xunta combina varios mensajes: atención a la diáspora, apoyo a los centros gallegos de la emigración, políticas de retorno, captación de trabajadores cualificados, promoción de Galicia Calidade y relaciones institucionales. En 2023, por ejemplo, Fabiola García viajó a América Latina para reforzar la colaboración con entidades que atienden a gallegos emigrados, especialmente mayores. Ahora viaja cinco días a Argentina y Uruguay para reunirse con la colectividad gallega. También mantendrá sesiones de trabajo con expertos del sector sénior buscando sinergias para "impulsar nuevas acciones para el bienestar de los mayores".

La utilidad política de estos viajes está precisamente ahí: Galicia tiene una de sus grandes comunidades exteriores en América, y la Xunta trata de convertir esa red en una palanca social, laboral y económica. La Estrategia Galicia Retorna es una de las piezas centrales de ese relato.

Una agenda exterior con tres grandes destinos

La foto final deja tres grandes polos. Bruselas es el destino más repetido por la capacidad de la Unión Europea para decidir fondos, normas y cuotas. América Latina sigue siendo el espacio sentimental y estratégico de Galicia por la emigración, el retorno y los centros gallegos. Y Portugal es el socio natural por vecindad, economía y movilidad transfronteriza.

China introduce ahora una cuarta pata: la de la competición global por inversiones industriales. Rueda vuelve de allí con una agenda que la Xunta presenta como económica y orientada a la automoción eléctrica.

Para qué sirven estos viajes

Los viajes institucionales tienen una utilidad difícil de medir de forma inmediata, pero no hay presidente autonómico que renuncie a ellos. Rara vez un desplazamiento se traduce al día siguiente en una inversión cerrada o un contrato firmado.

Los políticos con estas giras pretenden abrir puertas, hacerse escuchar y ejercer presión. En China, por ejemplo, la Xunta busca situar a Galicia ante fabricantes y proveedores vinculados a la automoción eléctrica. En Bruselas, el objetivo suele ser defender los intereses de Galicia en el reparto de los fondos europeos o ante nuevas directivas en pesca, agricultura, medio ambiente o infraestructuras. En Portugal, la agenda se centra en la conexión ferroviaria, los trabajadores transfronterizos y la cooperación con el norte luso. En América Latina, el peso está en la diáspora, el retorno, la captación de talento y la proyección de la marca Galicia.

Y en muchas ocasiones, los presidentes autonómicos y los conselleiros se compran un billete de avión porque los gobiernos autonómicos compiten por inversiones, empresas y talento. Galicia no juega sola: otras comunidades también viajan a Bruselas, América o Asia para vender estabilidad, suelo industrial, puertos, fiscalidad, universidades, tejido empresarial o calidad de vida. En ese contexto, la ausencia exterior tiene coste.

¿Y la oposición?

Ana Pontón ha realizado al menos cinco giras internacionales desde enero de 2023, con seis países tocados: Suiza, México, Uruguay, Argentina, Bélgica y Brasil. José Ramón Gómez Besteiro suma un viaje localizado a Bruselas.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (d) y la diputada de dicha formación, Ana Miranda (i), posan con Edinho Silva, presidente del Partido dos Trabalhadores ( PT ), durante su visita a Brasil. POLITICA. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO. BNG / FdV

La líder de los nacionalistas gallegos viajó en abril de 2023 a Suiza, con paradas en Ginebra, Zúrich y Basilea para reunirse con la comunidad gallega. En 2024 fue a México para asistir a la investidura de Claudia Sheinbaum y estrechar lazos con la comunidad gallega. En 2025 viajó a Uruguay y Argentina, con agenda política y encuentros con la colectividad. Ya en 2026, sumó Bruselas por el debate del acuerdo UE-Mercosur y Brasil por el congreso del Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva.

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El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, por su parte, viajó en noviembre de 2025 a Bruselas para defender intereses gallegos en el debate del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con reuniones sobre vivienda, pesca, juventud, industria y medio ambiente.