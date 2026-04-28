Cambio de planes en el 1-M: la CIG traslada a Lugo su acto central en respuesta a las «actitudes golpistas e antidemocráticas» que ven en la moción de censura

Desde que el pasado jueves, la popular Elena Candia anunciase junto a la edil tránsfuga María Reigosa el registro de una moción de censura contra el alcalde Miguel Fernández, en el ámbito político, todas las miradas apuntan a Lugo. Así seguirá siendo esta semana ya que, apenas tres días antes del Día del Trabajador. La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha anunciado su decisión de trasladar a la capital lucense su acto central por el Primero de Mayo.

La central nacionalista justifica esta decisión en lo que considera la deriva «autoritaria e golpista» del Partido Popular que, en su opinión, «vén de dar un paso máis nas súas actitudes antidemocráticas asaltando o Goberno municipal cunha moción de censura nuns termos inaceptábeis». La maniobra llevada a cabo por el PP ha generado un fuerte rechazo entre los grupos que todavía conforman el Gobierno bipartito lucense —PSdeG y BNG— y también en una parte del tejido social lucense que el pasado viernes tomó la Praza Maior al grito de «Transfuguismo Non, Democracia Sí».

En un contexto más amplio, la CIG considera que la situación social que vive Galicia es de «especial gravidade» y denuncia que el PP está aplicando «un paquete de medidas de control social e de recorte de dereitos, cuxos exemplos máis recentes son o plan para o control e a criminalización das baixas médicas —culpabilizando a clase traballadora por caer enferma— ou o decreto de institucionalización do chamado diálogo social, nun intento de limitar a acción da maior organización sindical do país».

«Non imos quedar mirando como se conculcan os dereitos da maioría social e se afonda nun proceso que avanza cara ao autoritarismo de corte fascista, polo que facemos un chamamento á clase traballadora galega a tomar as rúas este Primeiro de Maio participando nas 20 mobilizacións que a CIG ten convocadas por todo o país», demanda el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que participará en la manifestación central de Lugo, que partirá a las 12.00 horas desde el edificio sindical (Ronda da Muralla, 58).