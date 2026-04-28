Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo

La Guardia Civil y la Policía local de Sanxenxo (Pontevedra) investigan la muerte de una mujer horas después de aparecer herida y semiinconsciente esta mañana en una céntrica calle de Portonovo, en el municipio de Sanxenxo. Fue localizada aún con vida a primera hora de la mañana pero falleció poco después en el centro de salud de Baltar.

La mujer fue encontrada sobre las siete de la mañana. Estaba en un charco de sangre y además de heridas en la cabeza presentaba lesiones en otras partes del cuerpo, según indicó un testigo.

La víctima tiene 54 años, según han explicado tanto fuentes municipales como de la Guardia Civil, y tanto este cuerpo como la Policía local investigan el suceso, con todas las hipótesis abiertas en este momento.

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La mujer apareció tirada en la calle con heridas y en estado de semiinconsciencia en la travesía Areal donde residía, en Portonovo, y fue trasladada a un centro médico, al Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar, para ser atendida, pero falleció unas horas después.