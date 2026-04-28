Parlamentarios por un día: dos estudiantes de La Salle reivindican desde el estrado una educación "más segura y justa" en Galicia

Cuchicheos, risas nerviosas y una oratoria que nada debe envidiar a la de los diputados. "No se trata de cambiar libros de papel por tablets, sino de mejorar los métodos educativos". Esta podría ser la frase de un discurso esgrimido por cualquiera de los parlamentarios gallegos, sin embargo, quien la pronunció fue Mateo, un alumno de sexto de Primaria del colegio Inmaculada La Salle de Santiago. Como él, casi un centenar de niños y adolescentes de las cuatro provincias ocuparon este martes los asientos de la Cámara autonómica. Lo hicieron con una misión fundamental, la de exponer los retos de una de las cuestiones que más marca su día a día: la educación.

Los participantes en el llamado pleno infantil, si bien sus reivindicaciones son legítimas y ajustadas a la realidad como las que argumentan los diputados en las sesiones de control, alzaron la voz para reclamar, entre otras cuestiones, una educación "más segura y justa", así como la disponibilidad de técnicos e informáticos en cada concello dedicados a los centros educativos. "Pedimos que estos dispositivos tengan una configuración previa para que el profesorado no tenga que perder horas lectivas", proclamaron Mateo y su compañera Cloe, en una reivindicación compartida por los estudiantes de quinto de Primaria del ourensano CPI Terras de Maside, en Ourense, quienes lamentaron la "falta de formación, protección y seguridad en Internet".

Para ellos, explicaron Aroa y Brais, quienes hablaron en nombre de todos sus compañeros, existe una dificultad añadida: la de vivir en el rural, donde, en ocasiones, los recursos no son los mismos que en las grandes urbes. Precisamente el día en el que se cumple un año del apagón que dejó a la península ibérica sin luz durante horas, denunciaron la "escasez de alternativas educativas ante las emergencias", proponiendo un "plan de conectividad en el que no se olvide al rural".

Estudiantes, docentes y parlamentarios en la entrada de la Cámara autonómica / Cedida

Ante la atenta mirada de representantes de las cuatro formaciones políticas con representación, quienes también tomaron la palabra para evaluar la situación actual del sistema educativo y poner en valor las iniciativas planteadas por los más jóvenes, el alumnado puso el foco en la atención a la diversidad. Laura y Sara, estudiantes de tercero de la ESO en el IES Xoán Montes, de Lugo, apuntaron que "no se están aprovechando las posibilidades de la tecnología" para atender a las distintas necesidades que surgen en las aulas. También propusieron más formación para toda la comunidad educativa, con el propósito de garantizar un uso responsable de las TIC, y que las administraciones las regulen para "asegurarse de que su fin sea únicamente educativo".

De la IA a la igualdad de oportunidades

Les tomaron el testigo Mateo y Paula, alumnado del mismo curso del colegio Santiago Apóstol de Vigo, quienes reivindicaron la necesidad de que todos los niños "tengan las mismas oportunidades de acceso" en colegios e institutos. Pusieron, además, sobre la mesa uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado los distintos agentes del sistema educativo: la Inteligencia Artificial, pidiendo más formación para el personal docente.

Mientras la directora xeral de Innovación Educativa, Judith Fernández, y su homólogo en Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús Gamallo, tomaban nota de lo dicho, los representantes del Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia, Xavier y Eva, declararon en un tono contundente que "la digitalización no es un lujo, es un derecho". "El código postal no puede determinar la calidad de nuestra educación ni el acceso a una educación", zanjaron en un pleno presidido por la vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia, que fue el acto central de la Semana de Acción Mundial por la Educación, impulsada por la Campaña Mundial por la Educación (CME).