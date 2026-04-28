Sanidade paga el déficit de médicos de familia a golpe de talonario: cuatro subidas salariales en cuatro años

La Consellería de Sanidade lo reconoce: el déficit de médicos de familia es «grave». Esto se traduce en esperas cada vez más largas para acudir a una consulta y en el enfado de los facultativos, que se sienten cada vez más sobrecargados y amenazan con huelgas si no se mejora Atención Primaria. Pero, al final, la principal vía para resolver los conflictos con los sindicatos y garantizar la atención sanitaria pasa por que los profesionales de los centros de salud y PAC trabajen más horas y compensar ese sobreesfuerzo con un incremento en sus retribuciones. En los últimos cuatro años se han pactado un total de cuatro subidas salariales para los trabajadores de este nivel asistencial.

La última mejora en las retribuciones de los profesionales de Primaria entró en vigor este lunes. Los PAC deberán abrir a partir de ahora los sábados por la mañana y el Sergas necesita voluntarios para cubrir este turno. Pagará a los facultativos de los Puntos de Atención Continuada una suma adicional de 168 euros. Pero si aun así no logra el personal suficiente, recurrirá a los médicos de los centros de salud, a los que abonará hasta 6.000 euros más al año si trabajan hasta 600 horas anuales en las urgencias extrahospitalarias.

Este acuerdo se suma al alcanzado a finales del pasado año para evitar la huelga anunciada por varios sindicatos en Primaria y que, entre otras mejoras, equipara la noche del viernes al sábado a nivel retributivo con la del sábado al domingo, se elevó un 2,5 por ciento la cuantía del complemento de productividad variable y además se decidió compensar al personal estatutario por las festividades que coincidan en sábado, entre otras mejoras.

Reducción de jornada

En 2023, otra amenaza de huelga se saldó también con mejoras en la retribución de las guardias, pero además permitió una reducción de la jornada ordinaria que pasó de 37,5 horas semanales a 35. En este caso, las mejoras retributivas afectaron a todo el personal del Sergas, incluidos los profesionales de Primaria: se incrementó un 7,9 por ciento el plus por las guardias médicas en días laborables y un 7,9 por ciento el complemento de nocturnidad. Y si el turno extra se tiene que hacer en domingo o festivo, el aumento será aún mayor: del 15,6 por ciento.

Pero un año antes, en 2022, ya se habían pactado mejoras importantes en Primaria. Entonces, la consellería estaba en manos de Julio García Comesaña y acordó pagar hasta 12.000 euros anuales más a los médicos de familia por asumir hasta 300 cartillas extra correspondientes a plazas que estaban vacantes. Además, se incentivó la prolongación de jornada: los facultativos de los centros de salud que trabajen cuatro horas más al día pasan a percibir 206 euros adicionales (51,64 euros por hora).

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Y a estas mejoras salariales específicas para Primaria, hay que sumar el incremento de sueldo que les ha reportado la implantación de la carrera profesional. Además, también se beneficiaron de los aumentos de sueldo pactados para el conjunto de los empleados públicos.