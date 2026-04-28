El tren directo Santiago-Lugo sigue en el cajón un año después de anunciarse un estudio de viabilidad: "Son las únicas ciudades sin conexión"

La conexión directa por tren de las ciudades de Santiago y Lugo tendrá que esperar un poco más. Nada nuevo, porque ya lo lleva haciendo desde los años 90, cuando se puso sobre la mesa por vez primera la idea de construir un enlace entre la línea Lugo-A Coruña y la A Coruña-Santiago para acercar ambas urbes y vertebrar por ferrocarril el interior de Galicia. El problema es que la propuesta nunca pasó de la categoría de utopía, hasta que a principios de 2025 el Ministerio de Transportes anunció un estudio de viabilidad para analizar las posibilidades reales de esa opción. El departamento de Óscar Puente sacaba así del cajón un proyecto olvidado; aunque hoy, más de un año después, parece que ese tren sigue parado en la vía muerta de los despachos.

Al menos es lo que se extrae de la respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en el Senado. Ante la falta de noticias sobre ese estudio, los senadores lucenses José Manuel Basleiro, José Manuel Barreiro y Juan Serrano se interesaron por la evolución del estudio de viabilidad, pero concluyeron que no llegó siquiera a licitarse. "Está en el punto de partida", se quejaron los populares.

El Gobierno detalló en su respuesta escrita que el proyecto "actualmente se encuentra en fase de redacción el contrato de servicios para la redacción del estudio de viabilidad para la mejora de la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago de Compostela". De ese modo, lo que está redactando el ministerio es el contrato con las condiciones que debe cubrir el estudio de viabilidad, por lo que todavía habría que licitar el propio estudio, adjudicarlo y elaborarlo antes de decidir si un tren directo Santiago-Lugo es viable o no.

"El objetivo del estudio es cumplir con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley del Sector Ferroviario según el cual, previamente a la tramitación de un posible estudio informativo de una actuación, se realizará un estudio de viabilidad que incluya un análisis previo de alternativas, considerando también aquellas de tipo estratégico y la alternativa de mantener la situación existente, así como un estudio de la demanda y un análisis coste-beneficio, todo ello como ayuda a la toma de decisiones sobre la ejecución de la actuación desde el punto de vista socioeconómico", añade el Gobierno en su respuesta en el Senado.

"Clave en la vertebración del territorio"

Aunque después de tres décadas de parálisis un año arriba o un año abajo poco importa, lo cierto es que el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había generado cierta expectativa. En febrero de 2025 confirmaba la adjudicación por 357.857 euros de la redacción de un estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago de Compostela y seguir desarrollando el tren en Galicia. Se había otorgado a la UTE Tema Ingeniería S.L. y Fulcrum, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U. y se apuntó a un plazo de 18 meses para tener las primers conclusiones.

Sin embargo, lo que se activaba en aquel momento no era el estudio de viabilidad en sí sino la redacción del contrato para elaborarlo, por lo que posiblemente se consuman los 18 meses sin noticias al respecto del tren Santiago-Lugo. Una vez se adjudique y elabore ese informe de viabilidad, se decidirá sobre la hipotética obra.

Los senadores del PP demandaron al Gobierno plazos sobre la finalización del estudio y un posterior cronograma de actuaciones, incluyendo, apuntan, una posible conexión con Lavacolla. "La ciudad de Lugo continúa siendo la única capital gallega sin conexión ferroviaria directa con Santiago", advertían en su pregunta, en la que apuntaban a esta conexión como "una cuestión clave de vertebración territorial y cohesión económica" para el eje interior de Galicia.

Estación de tren de Curtis / Cedida

La obra: un bypass de Curtis a Oroso

La conexión ferroviaria directa Santiago-Lugo consiste en la elaboración de un bypass de entre 25 y 30 kilómetros —dependiendo del trazado elegido— que conecte la línea de tren de Lugo a A Coruña a su paso por Curtis con la línea entre Santiago y A Coruña en algún punto entre Ordes y Oroso. Sería una vía nueva con un trazado por una zona de orografía bastante amable, pero con cierto impacto en una zona eminentemente ganadera.

De ese modo, la conexión en tren entre Santiago y Lugo empezaría a considerarse una opción alternativa a la autovía A-54, todavía sin terminar y actualmente el medio más rápido (y casi único) para unir ambas ciudades, ya que el viaje en tren a día de hoy obliga a dar la vuelta por Ourense o por A Coruña, en ambos casos con tiempos enternos, pocas frecuencias y con trayectos todavía en las obsoletas maquinaria diésel, una anomalía en tiempos de alta velocidad.

La clave del estudio de viabilidad es precisamente analizar no solo la parte técnica de la obra, sino las alternativas y su rentabilidad socioeconómica en función de la demanda y los tiempos de viaje. Es decir, calcular si habrá pasajeros suficientes para rentabilizar una obra tan costosa como es la de construir 30 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad.