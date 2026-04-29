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Un accidente en la A-8 de Ribadeo (Lugo) deja tres heridos y obliga a cortar la autovía

Dos de las víctimas del siniestro de A Mariña lucense tuvieron que ser excarceladas por los bomberos de Barreiros

Uno de los vehículos accidentados en la A-8.

Uno de los vehículos accidentados en la A-8. / G24

Agencias

Un accidente de tráfico entre dos vehículos a primera hora de este miércoles en Ribadeo (Lugo) se saldó con tres personas heridas, de las cuales dos tuvieron que ser excarceladas por los servicios de emergencia. Concretamente, según informa el 112 Galicia, el suceso ocurrió en el kilómetro 514 de la A-8 en sentido Asturias, a su paso por la parroquia de A Devesa, pasadas las 5.30 horas de la mañana. Además, el accidente obligó a cortar la autovía del Cantábrico. Una de las víctimas es un hombre de 31 años e iniciales L.G.C, una mujer de 21 años (M.C.P.) y otro varón.

Fue el dispositivo E-Call de uno de los vehículos el que transmitió la alerta al 112, que inmediatamente movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de Urxencias de Galicia-061, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad, a los Bomberos de Barreiros y a personal de mantenimiento de la autovía. Poco después, uno de los propios implicados contactó de nuevo para avisar de que estaba atrapado en el habitáculo del coche debido a los daños sufridos.

Los bomberos de Barreiros confirmaron a la central de emergencias que habían tenido de excarcelar a dos ocupantes de los vehículos implicados en el accidente. El personal sanitario, tras prestarles los primeros auxilios en el mismo lugar del siniestro, se ocupó de su traslado al hospital de referencia. Fuentes del 061 indican que hasta el lugar se desplazó una ambulancia de servicio vital avanzado y dos de servicio vital básico, así como un sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribadeo y de Burela.

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Un tercer implicado en el siniestro recibió también atención por parte de los servicios sanitarios en el mismo lugar del accidente. A causa de este siniestro, la autovía aún permanecía cortada a pocos minutos de las nueve de la mañana.

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