Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MallouTrapicheo en Santa MartaEmpleos con demanda en SantiagoJosé Gómez-RialCofradía de A Pobra
instagram

ESTE MIÉRCOLES

La AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en Galicia: se esperan chubascos cargados de granizo desde el mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología elevó el nivel de alerta a naranja este martes en las Rías Baixas, donde una fuerte tromba de agua acompañada de rayos y truenos oscureció por completo el día

Así se oscureció el día este martes en Vigo, donde una fuerte tromba de agua con rayos y truenos descargó sobre la ciudad

Así se oscureció el día este martes en Vigo, donde una fuerte tromba de agua con rayos y truenos descargó sobre la ciudad / Marta G. Brea

David Suárez

Santiago de Compostela

El tiempo en Galicia continua muy inestable por lo que, este miércoles, la AEMET mantiene activa la alerta amarilla por la formación de tormentas que podrán ser localmente fuertes y cargadas de granizo en muchos puntos de nuestra comunidad.

Imagen que capta uno de los rayos que cayó este martes en la ciudad de Vigo

Imagen que capta uno de los rayos que cayó este martes en la ciudad de Vigo / MeteoGalicia

Después de un martes en el que ese nivel de alerta se elevó a naranja en las Rías Baixas, donde una fuerte tromba de agua acompañada de rayos, truenos y fuertes granizadas oscureció por completo el día en zonas de la provincia de Pontevedra, hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el nivel de alerta por estos fenómenos en la mitad sur de Galicia.

Una fuerte granizada cae sobre Campolameiro, en Pontevedra

Una fuerte granizada cae sobre Campolameiro, en Pontevedra

Cedido

Chubascos generalizados con granizo

Tal y como explica la AEMET en su pronóstico, este miércoles será un día de predominio de cielos nubosos, con brumas y nieblas que están afectando a primera hora a zonas elevadas y las cuales se irán disipando con el paso de la mañana.

En cuanto a las tormentas, se esperan lluvias y chubascos generalizados en las provincias de Pontevedra y Ourense, así como en el sur de la de Lugo y en el suroeste de la de A Coruña, que serán localmente fuertes y cargados de granizo desde el mediodía. Por este motivo y al igual que ayer, se mantiene la alerta amarilla activa desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas en estos puntos de Galicia.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado. Si este martes los termómetros llegaron hasta los 27 grados en Ourense o a los 26 en Santiago, Vigo y Pontevedra, hoy los mercurios bajan significativamente y, a excepción de la ciudad de las Burgas, el resto de capitales de provincia apenas llegará a los 20 grados.

Noticias relacionadas y más

Mañana terminan las alertas

Después de dos días seguidos con alertas por tormentas en Galicia, mañana jueves los avisos se terminan. Según la predicción de la AEMET, a primera hora de nuevo habrá formación de nieblas matinales en los puntos más elevados de nuestra comunidad, con una probabilidad muy alta de lluvias débiles y algún chubasco ocasional en el litoral. Las temperaturas mínimas no variarán y las máximas volverán a ascender levemente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
  2. Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
  3. El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
  4. Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
  5. El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
  6. Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo
  7. Juan Ramón Vidal Romaní, geólogo, sobre el enjambre de terremotos en Galicia: 'Si una zona se mueve mucho hay que tener cuidado
  8. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso

Galicia cultiva poco para su mesa: medio millón de hectáreas abandonadas y un tercio de la oferta agroalimentaria importada

Galicia cultiva poco para su mesa: medio millón de hectáreas abandonadas y un tercio de la oferta agroalimentaria importada

Un accidente en la A-8 de Ribadeo (Lugo) deja tres heridos y obliga a cortar la autovía

Un accidente en la A-8 de Ribadeo (Lugo) deja tres heridos y obliga a cortar la autovía

¿A qué juegan los adolescentes gallegos? Las apuestas en línea, en máximos en Galicia

¿A qué juegan los adolescentes gallegos? Las apuestas en línea, en máximos en Galicia

La AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en Galicia: se esperan chubascos cargados de granizo desde el mediodía

La AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en Galicia: se esperan chubascos cargados de granizo desde el mediodía

La presión del alquiler crece en Galicia: menos oferta y rentas de 780 euros al mes

La presión del alquiler crece en Galicia: menos oferta y rentas de 780 euros al mes

La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok

La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok

Un joven de origen gallego gana 'La Voz Finlandia': "He tenido mala suerte en la vida, pero el trabajo da sus frutos"

Un joven de origen gallego gana 'La Voz Finlandia': "He tenido mala suerte en la vida, pero el trabajo da sus frutos"

La IA mejorará la transcripción de las llamadas de emergencia en Galicia

Tracking Pixel Contents