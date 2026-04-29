La AEMET mantiene la alerta amarilla por tormentas en Galicia: se esperan chubascos cargados de granizo desde el mediodía

El tiempo en Galicia continua muy inestable por lo que, este miércoles, la AEMET mantiene activa la alerta amarilla por la formación de tormentas que podrán ser localmente fuertes y cargadas de granizo en muchos puntos de nuestra comunidad.

Imagen que capta uno de los rayos que cayó este martes en la ciudad de Vigo / MeteoGalicia

Después de un martes en el que ese nivel de alerta se elevó a naranja en las Rías Baixas, donde una fuerte tromba de agua acompañada de rayos, truenos y fuertes granizadas oscureció por completo el día en zonas de la provincia de Pontevedra, hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el nivel de alerta por estos fenómenos en la mitad sur de Galicia.

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Chubascos generalizados con granizo

Tal y como explica la AEMET en su pronóstico, este miércoles será un día de predominio de cielos nubosos, con brumas y nieblas que están afectando a primera hora a zonas elevadas y las cuales se irán disipando con el paso de la mañana.

En cuanto a las tormentas, se esperan lluvias y chubascos generalizados en las provincias de Pontevedra y Ourense, así como en el sur de la de Lugo y en el suroeste de la de A Coruña, que serán localmente fuertes y cargados de granizo desde el mediodía. Por este motivo y al igual que ayer, se mantiene la alerta amarilla activa desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas en estos puntos de Galicia.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado. Si este martes los termómetros llegaron hasta los 27 grados en Ourense o a los 26 en Santiago, Vigo y Pontevedra, hoy los mercurios bajan significativamente y, a excepción de la ciudad de las Burgas, el resto de capitales de provincia apenas llegará a los 20 grados.

Mañana terminan las alertas

Después de dos días seguidos con alertas por tormentas en Galicia, mañana jueves los avisos se terminan. Según la predicción de la AEMET, a primera hora de nuevo habrá formación de nieblas matinales en los puntos más elevados de nuestra comunidad, con una probabilidad muy alta de lluvias débiles y algún chubasco ocasional en el litoral. Las temperaturas mínimas no variarán y las máximas volverán a ascender levemente.