Besteiro: «Que el PP no obtenga respaldo en Lugo desde hace 27 años no es casual, sino consecuencia de un bloqueo permanente hacia la ciudad»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha relacionado este miércoles en Lugo la moción de censura impulsada por el Partido Popular en el Concello como parte de una estrategia política ligada, a su juicio, al «bloqueo constante» que sufre la ciudad desde hace años. En este contexto, el dirigente socialista ha denunciado que los populares buscan ahora un cambio de gobierno local mientras mantienen lo que considera un «castigo» institucional a proyectos clave como el Museo de la Romanización, estancado desde hace una década.

Durante una visita junto al alcalde lucense, Miguel Fernández, y el concejal de Urbanismo, Jorge Bustos, Besteiro vinculó directamente la iniciativa del PP con la falta de inversiones de la Xunta en Lugo, señalando que la moción de censura llega tras años de «discriminación» hacia la ciudad. «El hecho de que el PP no obtenga respaldo en Lugo desde hace 27 años no es casual, sino consecuencia de una actitud de bloqueo permanente hacia la ciudad», afirmó el líder de los socialistas de Galicia.

Besteiro fue más allá al sugerir que un eventual cambio de gobierno derivado de la moción podría alterar el comportamiento inversor de la Xunta, favoreciendo esos mismos proyectos «paralizados», algo que calificó de «política antidemocrática y partidista» y «un claro ejemplo de como actúa el Partido Popular». «Los vecinos van a ver quién y cuándo está con Lugo», añadió.

Sin conversaciones con María Reigosa

En el Partido Socialista de Galicia no se ha vuelto a tener «ningún tipo de contacto» con la concejala tránsfuga María Reigosa, cuya posición resulta clave en el desenlace de la moción el próximo 7 de mayo, aunque el secretario xeral del que es su ex partido quiso recordale que «aún está a tiempo de rectificar. Rectificar es de sabios». Asimismo, cargó contra la dirigente popular Elena Candia, acusándola de «estar calladita en el Parlamento de Galicia mientras se aprobaban unos presupuestos sin un solo euro para el Museo de la Romanización».

Por su parte, el alcalde Miguel Fernández defendió la gestión de su gobierno local frente a la ofensiva del PP, subrayando que el Concello de Lugo tiene «todo lo que hay que tener para que la Xunta haga el centro gallego de la romanización». «Lo único que falta es el compromiso» del Ejecutivo, insistió, enmarcando esta carencia dentro de una lista de «incumplimientos» que, según señaló, afectan directamente al desarrollo de la ciudad.

Fernández también interpretó la moción de censura como un intento de desviar la atención de estas carencias estructurales, recordando que Lugo sigue pendiente de infraestructuras como la calzada de As Gándaras, la conexión con la A-6 o la Ronda Este. Además, denunció que los vecinos pagan cerca de 15 millones de euros por el canon del agua sin retorno directo: «Los datos evidencian una discriminación importante por parte de la Xunta».