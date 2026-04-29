Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en Lugo

Este fin de semana, una mujer de 18 años fue víctima de una supuesta violación en la madrugada del pasado sábado en los alrededores de un bar de copas de Lugo. El presunto agresor, de 27 años de edad, permanece detenido desde última hora de este domingo, y tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que el detenido pase a disposición judicial a lo largo de la mañana.

Al parecer, la presunta víctima y el agresor habían coincidido en la noche del sábado en un establecimiento de hostelería por la zona de Augas Férreas, unas horas antes de la agresión sexual. Fuentes policiales indican que esta se produjo en un callejón próximo a ese local.

La joven tuvo que recibir asistencia médica en un centro sanitario, ya que presentaba contusiones y la ropa rota. Después, presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, la detención del presunto agresor no se produjo hasta pasadas unas 36 horas desde que se cometió el delito. Él regresó el domingo por la noche al mismo local en el que había coincidido con la víctima, y una persona que se encontraba allí y que conocía el suceso se puso en contacto con la Policía Nacional al ver al agresor en el establecimiento.

Finalmente, agentes policiales procedieron a su detención en el propio local y lo trasladaron a los calabozos de la comisaría, donde permanece recluido. No ha trascendido si el arrestado ha reconocido los hechos.