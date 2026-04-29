Oposiciones de Educación en Galicia: consulta aquí las sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio

Las oposiciones de educación en Galicia se celebrarán este año desde el 20 de junio en un total de 60 centros ubicados en 15 localidades. En esta convocatoria se ofertan 1.601 plazas, de las cuales el 87% corresponden a acceso libre y el resto a promoción interna.

Así lo ha comunicado este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien ha precisado, además, que se constituirán 156 tribunales encargados de velar por el correcto desarrollo del proceso, al que concurren 15.954 aspirantes. «Es un proceso modélico, un proceso que todos los años funciona con un nivel de eficacia y eficiencia tremendamente destacable», ha subrayado.

Asimismo, Rodríguez ha recordado como novedad que los docentes interinos no están obligados a presentarse a las oposiciones si así lo deciden, en línea con el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. «Esto supone, como es lógico, que ha disminuido el número de personas inscritas en el proceso, que este año son un total de 15.954», señaló. En este contexto, ha indicado que la ratio de aspirantes por tribunal mejora respecto al año pasado, situándose en 102 candidatos por tribunal, «cuando el año pasado eran 112».

Refuerzo a la atención a la diversidad

«Somos, desde hace años, la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza», ha destacado el conselleiro. «Contamos, un año más, con unas oposiciones de máximos que, con 1.601 plazas, suponen agotar el 120% de la tasa de reposición», ha añadido. Las pruebas comenzarán el próximo 20 de junio y está previsto que finalicen el 19 de julio, momento a partir del cual se publicarán los resultados. Posteriormente, los aspirantes que obtengan plaza deberán participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales, cuya resolución se espera para comienzos de agosto. El objetivo, según ha indicado el titular de Educación, es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros educativos el 1 de septiembre para el inicio del curso escolar 26/27.

Del total de plazas convocadas, 1.388 corresponden a acceso libre y 213 a promoción interna. Por cuerpos, se ofertan 476 plazas para maestros en ocho especialidades y 852 para profesorado de secundaria en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas para docentes especialistas en sectores singulares de Formación Profesional (FP) en cinco especialidades. También se incluyen 136 plazas para maestros en las especialidades de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como 229 para enseñanza de idiomas extranjeros. Completan la oferta 35 plazas de Latín en Secundaria y 14 de Soldadura en FP.

Más de 6.700 inscritos en la provincia de A Coruña

Las sedes de las oposiciones de Educación se distribuyen por las cuatro provincias en diferentes puntos. En la de A Coruña, las pruebas se llevarán a a cabo en la ciudad herculina, en Santiago, Ames, Culleredo y Ferrol. En la de Pontevedra, habrá sedes en Silleda, Lalín, Poio, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Mientras, en la provincia de Lugo tendrán lugar en la capital y en Rábade. Y en Ourense solo en la ciudad homónima.

Además, la mayor parte de los tribunales se destinará a las especialidades del cuerpo de profesores de la ESO, con 81, seguido del cuerpo de maestros, con 66. Para profesorado especialista de Formación Profesional en sectores singulares habrá siete tribunales, y dos para la acreditación de lengua gallega.

Por otro lado, por provincias, A Coruña contará con 84 tribunales; Pontevedra con 53; Lugo con 21; y Ourense con 15. En cuanto al número de aspirantes, A Coruña lidera con 6.744 inscritos, seguida de Pontevedra con 5.589, Lugo con 2.137 y Ourense con 1.484.