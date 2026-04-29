Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: "Son 1.200 kilos de máxima calidad"

La subasta de ganado de la Central Agropecuaria de Galicia Abanca en Silleda va de récord en récord en este 2026. Esta semana pulverizó, por segunda vez en el año, el precio máximo pagado por una vaca en este mercado. En concreto, la ganadería O Xurbal de Viveiro, en la costa de Lugo, pagó 8.405 euros por un ejemplar. Se trata de una vaca mestiza nacida en el año 2015 y que destaca por su calidad y tamaño.

Estos precios pueden llegar a ser habituales para algún buey, pero rara vez se daban en las vacas. Sin embargo, ya es la segunda vez en el año que una mestiza supera los 8.000 euros. De hecho, el pasado día 14 se pagaron 8.227 por una vaca criada en Arzúa. Ahora, este nuevo ejemplar, también de raza mestiza, rompe la barrera de los 8.400 euros.

"Para pagar esa cifra por una vaca tiene que tener calidad y ser un animal muy especial", admite su comprador, Diego Martínez. A pesar de su juventud, 37 años, posee una amplia experiencia en la compraventa de ganado, aunque también tiene explotación propia con medio centenar de vacas en A Mariña lucense.

Un buey de más de 10.000 euros Esta vaca de 8.405 euros se convierte en la mejor pagada de la historia del mercado de Silleda, pero el mayor precio de un ejemplar de vacuno mayor sigue en posesión de un buey, también de raza mestiza, que se subastó el 8 de octubre de 2024 por 10.498 euros.

En el caso concreto de esta vaca, reconoce que influyen en su valor la calidad, la edad y el peso. "Es una vaca criada de forma natural, no en cebadero ni engordada con pienso", explica como primer pilar fundamental para entender su precio. A eso se suma la edad, once años. "Lo ideal para que una carne de vaca salga bien infiltrada, como tiene que ser, es que pase de los seis años, pero cuanta mayor edad, mejor", aclara Diego Martínez.

Por último, destaca el peso. "Es un animal que pesa mucho, una vaca muy grande, casi como un buey". Calcula que son unos 1.200 kilos de peso vivo, que se quedarán en unos 700 canal.

El ejemplar récord de Silleda / Cedida

"No se ven vacas así a diario"

Toda esa carne premium ya va rumbo a Navarra, para su sacrificio en Almameat, desde donde llegará a las mesas de algunos de los mejores restaurantes. "La vaca era un encargo de ese matadero", revela el comprador, que admite además que jamás había pagado tanto precio por un ejemplar. "Nunca pagamos tanto por un animal, pero también es cierto que no se ven vacas así todos los días".

De hecho, en la misma subasta del martes de Silleda "comrpamos otra vaca en 7.500 euros y una tercera en más de 6.000", lo que confirma el buen momento que vive el vacuno mayor a nivel de precio y mercado.

La razón hay que buscarla en la escasez. "Este tipo de animales son muy limitados", prosigue Diego Martínez, que ve como el vacuno "dobló su precio" en poco tiempo debido a esa falta de oferta, sobre todo de animales premium. "Un ternero que antes valía 600 euros hoy vale 1.200, y en el vacuno mayor lo mismo". Algo que atribuye también a la subida de la vida en general. "Si vas a comprar cualquier cosa, todo subió".