¿Por qué se colocan "ramas de xesta" en puertas y coches durante el mes de mayo en Galicia?

Con la llegada del mes de mayo llega una de las tradiciones más arraigadas de Galicia: la de colocar ramas de xestas en las puertas de casas, ventanas, en barcos y, más recientemente, en los parabrisas de los coches.

Es una costumbre muy apegada en zonas como las Rías Baixas y el norte de Portugal, aunque se recoge históricamente por toda la comunidad gallega. Pero, ¿a qué se debe esta tradición?

¿Por qué se ponen xestas en las puertas?

La xesta, conocida en castellano como retama negra o hiniesta, es un arbusto perennifolio muy común en Galicia. Una planta silvestre que se caracteriza por sus ramas verdes y fllores amarillas. Su floración tiene lugar entre abril y julio, llendo el paisaje de un intenso color amarillo.

Se dice que la colocación de xestas en puertas y coches está directamente relacionada con la Festa dos Maios, una celebración ancestral celebrada a principios de mayo que festeja la primavera y la exaltación de la naturaleza.

Durante estas festividades se crean estructuras cónicas o piramidales -llamadas maios- que se decoran con elementos naturales como musgo y flores silvestres.

Festa dos Maios en Ourense / Turismo de Galicia

Estas figuras se portan en procesiones mientras se cantan coplas irónicas y críticas sobre la actualidad local. Una festividad que tiene especial arraigo en Ourense y en Pontevedra, donde se celebran concursos de maios.

En ese contexto festivo, las xestas se convierten en un símbolo natural de esa renovación. Por eso, se colocan para dar la bienvenida al mes de mayo y a la nueva estación.

Amuleto contra el mal de ojo

Peo más allá de ser una tradición vinculada al ciclo de la primavera, los más mayores la vinculan a antiguos rituales de protección y fertilidad.

En muchas zonas de Galicia se cree que la xesta protege contra las meigas y los malos espíritus, actuando como un amuleto natural.

Los mayores cuentan deben colocarse antes del 30 de abril contra el "mal de ollo", para "que non poida entrar o maio, nin collan o meigallo".

Por ello, son utilizadas en coches, casas, embarcaciones u otras propiedades, para protegerlos y que su longevidad sea la mayor posible.

Su colocación en puertas y coches sirve así para ahuyentar la mala suerte y asegurar prosperidad, especialmente en las cosechas .

Incluso existe la creencia de que quien no cumpla con este ritual podía tener un mal año agrícola o verse afectado por energías negativas.

Una tradición adaptada

Aunque parte de su origen está en el mundo agrario, la tradición ha llegado hasta hoy adaptándose a la vida moderna.

Es por este motivo que ya no solo se ven xestas en casas o fincas, sino también en parabrisas de coches o balcones urbanos.

Xestas colocadas en coches en Galicia / @orgullo.galego

Es una de esas costumbres gallegas que, pese al paso del tiempo, sigue repitiéndose cada mayo como un pequeño ritual colectivo: proteger, atraer suerte y celebrar que la primavera ya está aquí.

¿La flor de los enamorados?

La xesta es además la flor de los enamorados. Antiguamente, los jóvenes se las entregaban a sus enamoradas.

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Si estas aceptaban, daban a entender que también eran aceptados como pretendientes. Y tú, ¿colocas xestas en tu casa?