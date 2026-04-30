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Siete gallegos en la tripulación

La flotilla rumbo a Gaza, con gallegos a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»

La última comunicación fue establecida de madrugada, cuando se escondieron y apagaron las luces del barco

El posible secuestro ocurre en el Mediterráneo, a 600 millas de Gaza

Arriba a la izquierda, una foto de Duarte Ferrín, y de fondo una fotografía de la flotilla enviada por él hace dos días.

Arriba a la izquierda, una foto de Duarte Ferrín, y de fondo una fotografía de la flotilla enviada por él hace dos días. / FDV

Patricia Casteleiro

Vigo

Estaban a un día y medio de Creta, donde se les uniría una recua de barcos griegos y continuarían su travesía hasta Gaza. La nueva Global Sumud Flotilla partió el 15 de abril de Barcelona y ayer navegaba por el Mediterráneo, a 600 millas de la Franja. Aun así, varias embarcaciones con alrededor de 175 personas a bordo, entre ellas siete gallegos, fueron interceptadas. Una parte llegó a orillas griegas y otra no. El vigués Duarte Ferrín, que está entre los desaparecidos, se comunicó por la noche con Faro de Vigo (diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO) para transmitir que se les habían acercado tres lanchas con soldados que se habían identificado como «armada israelí». Les dieron orden de parar, pero no lo hicieron. Cuando seguían camino recibieron tres disparos que no lograron alcanzarlos.

Entonces empezaron a rondarlos los drones, primero volaban alto, pero al poco se acercaban a cada barco. «O primeiro que fixeron foi cortarnos a comunicación por radio», decía ayer Ferrín. No sabían qué estaba pasando en cada bote. Siguieron navegando con la esperanza de que solo quisiesen asustarles.

Pero no fue así. La identificada como armada israelí siguió cercando a los gallegos. «Cando veñan tiraremos os móbiles ao mar, polo que xa non haberá comunicacións durante días», lamentaba.

Primer aviso del Ejército de Israel al Open Arms a través del canal de emergencia marítimo cuando la flotilla estaba en aguas internacionales

Primer aviso del Ejército de Israel al Open Arms a través del canal de emergencia marítimo cuando la flotilla estaba en aguas internacionales

JULIA MOLINS / VÍDEO: OPEN ARMS

Minutos más tarde los notaban cerca y pasaron a esconderse, apagar las luces y quitar su localización. Les habían llegado confirmaciones de algunas intercepciones. «Xa están aquí. Se mañá non me comunico é que nos secuestraron», tecleó el vigués. A las 2 de la madrugada perdieron toda cobertura. No tienen localización de GPS.

Fuentes cercanas a las tripulaciones de esta nueva flotilla aseguran que las fuerzas israelíes están actuando con mayor violencia que con la anterior, destrozando los motores de los barcos y dejándolos sin localización, con una tormenta aproximándose.

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Dos días antes, les habían instado desde la Unión Europea a frenar la acción humanitaria «por razones de seguridad de los participantes». La flotilla siguió con lo que tenía previsto. Lamentaron que no se condenase a "un Estado genocida" en lugar de intentar frenar la llegada de ayuda.

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