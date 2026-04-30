Galicia perderá 52.000 alumnos en Primaria y ESO en los próximos diez años debido a la baja natalidad

Galicia perderá 52.297 alumnos en las etapas de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los próximos diez años. Así se desprende del informe El impacto de la demografía en el sistema educativo español, elaborado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación y firmado por el sociólogo de la UNED Miguel Requena, que relaciona directamente la caída con el continuado desplome de la natalidad registrado en la comunidad.

Es importante contextualizar la cifra para percibir la dimensión de la pérdida de alumnado que afrontan las escuelas e institutos gallegos. Según los datos de la Xunta, en el curso 2025-2026, Galicia cuenta con 197.000 estudiantes de Infantil, Primaria y ESO. De modo que si se descuenta la primera de estas etapas, la reducción prevista por Requena implica un ajuste de más de una cuarta parte del sistema educativo obligatorio en apenas diez años.

El descenso será especialmente intenso en Primaria, que perderá alrededor de 27.458 alumnos entre 2026 y 2035. La caída se concentrará en el primer quinquenio, con 19.000 alumnos menos ya en 2030, para después moderarse ligeramente. En cambio, la ESO experimentará un ajuste más tardío pero igualmente severo, con unos 24.800 alumnos menos, debido a la llegada a los institutos de las cohortes nacidas tras 2010, ya marcadas por la fuerte caída de nacimientos.

La evolución responde a un patrón demográfico estructural. Pese a que en 2025 se rompió la tendencia de 12 años con un descenso continuado de la natalidad en la comunidad, los bajos niveles de fecundidad y el proceso acusado de envejecimiento en los que Galicia lleva años instalada reduce el tamaño de las generaciones en edad escolar.

La tendencia es general a nivel estatal. Sin embargo, las intensidades son distintas. España perderá más de 600.000 alumnos en las etapas obligatorias en la próxima década, si bien las comunidades con un impacto más elevado en términos relativos son las del noroeste. El informe sitúa a Galicia y Asturias entre los territorios más afectados por este proceso de «vaciamiento escolar», frente a comunidades con un mayor dinamismo demográfico como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, donde el número de alumnos también descenderá pero de manera mucho más contenida.

En el caso gallego, A Coruña y Pontevedra concentrarán las mayores pérdidas de alumnado en términos absolutos, debido a su mayor volumen poblacional. Las provincias del Eje Atlántico concentran el 78% de la caída de alumnado que registrará el conjunto de la comunidad en la próxima década. Sin embargo, las provincias de Lugo y Ourense no se quedan atrás. De hecho, el propio informe destaca que el patrón territorial es «homogéneo» en Galicia y ninguna provincia escapa a la tendencia descendente ni logra actuar como un motor de compensación.

El informe advierte que este escenario obligará en el conjunto estatal a una «reorganización profunda del sistema educativo», tanto desde el punto de vista de sus recursos humanos como materiales. La caída del alumnado podría derivar en un «exceso de oferta» y, por tanto, en la necesidad de gestionar el posible cierre de unidades.

La Xunta, conocedora de esta situación, trabaja ya para tratar de convertir este escenario en una oportunidad para la mejora del sistema. «A través del Acuerdo de avance firmado con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF, llevamos desde 2023 trabajando para convertir este contexto en una oportunidad de avance del sistema educativo. Así, la caída de alumnos lejos de tener como efecto el cierre de aulas y unidades, nos sirvió para mejorar las ratios. Gracias a esto salvamos ya cerca de medio millar de aulas que de haber mantenido las que siguen vigentes a nivel estatal tendrían que haber cerrado por el descenso de alumnos. Además, pese a esa bajada del número de estudiantes, Galicia cuenta hoy con más profesores que nunca», destacan desde la Consellería de Educación.

Escolarización temprana

Frente al desplome en las etapas obligatorias, la educación infantil presenta una evolución distinta. El primer ciclo, hasta los 2 años, crecerá de forma significativa, con más de 11.000 alumnos adicionales hasta 2035, impulsado por el aumento de la escolarización temprana y las necesidades de conciliación.

En cambio, el segundo ciclo, de 3 a 5 años, ya prácticamente universal, registrará un descenso de algo más de 3.714 alumnos en el conjunto del periodo. La divergencia entre etapas refleja que, aunque la demografía marca la tendencia general, cambios sociales como la universalización de la primera etapa de Infantil pueden modular su impacto.

No obstante, el impacto de la baja natalidad no permitirá que la comunidad mantenga la mejoría durante el segundo ciclo como sí acontece en otras comunidades. «Asturias, Extremadura y Galicia seguirán mostrando saldos cercanos a cero o negativos, evidenciando una incapacidad crónica para reponer su base infantil», reza el informe.

12.000 alumnos menos en Bachillerato

En el otro extremo del sistema educativo, el bachillerato también registrará una caída relevante de alumnado en la comunidad. Según el informe, Galicia perderá 5.561 alumnos hasta 2030 y otros 6.544 en el siguiente quinquenio, lo que suma un total de 12.105 estudiantes menos en 2035. A diferencia de Primaria, donde la caída se concentra en los primeros años, o de la ESO, donde se intensifica a partir de 2030, en bachillerato el descenso será progresivo y sostenido. En este caso, el ajuste no responde únicamente al impacto demográfico, si no que también la consolidación de la Formación Profesional, abre la puerta a «un posible trasvase» de alumnado desde el bachillerato hacia ese modelo.