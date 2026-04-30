La leyenda de un asesino en serie gallego llega a Prime Video con esta ficción que no te puedes perder.

La leyenda de Diogo Alves, gallego —nacido en Samos (Lugo) en 1810— que pasó a la historia como el Asesino del Acueducto, criminal en serie que sembró el terror en la Lisboa de mediados del siglo XIX, inspira uno de los nuevos estrenos de Prime Video España, la miniserie Lisbon Noir.

¿De qué trata 'Lisbon Noir', serie inspirada en un asesino en serie gallego?

Un thriller psicológico ambientado en el presente que nos permite recorrer la capital portuguesa con una historia que comienza con la muerte de un diplomático español que cae desde lo alto del Acueducto de las Aguas Libres.

Tras ello, la Policía Judicial portuguesa abre una investigación con la ayuda de una inspectora española. Al principio, se plantean si fue un suicidio o un asesinato, pero pronto descubren que hay un asesino en serie suelto inspirado en el infame asesino del siglo XIX Diogo Alves.

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Fotograma de 'Lisbon Noir'. / Prime Video

¿Qué actores participan en 'Lisbon Noir'?

Dirigida por Artur Ribeiro, esta propuesta que mezcla crimen, leyenda e investigación policial cuenta con la presencia en el reparto de actores como Mina El Hammani, Aníbal Soto Navarro, Enrique Arce, Pablo Álvarez, Carolina Aller y Elena Castilla, entre otros.