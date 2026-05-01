Los nuevos centros privados de FP deberán cumplir con un número de ciclos, docentes y horas presenciales de prácticas, con especial exigencia en sanidad

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha avanzado algunas líneas del real decreto de FP que está preparando el Gobierno y que obligará a los centros privados a contar con un número mínimo de ciclos para ofertar en varias familias profesionales en un determinado nivel o que tengan un carácter de itinerarios progresivo, y un mínimo de horas y profesores en las aulas. Y con una particularidad adicional, habrá una especial exigencia en sanidad y en otras titulaciones que requieran un carné profesional para ejercerlas.

Así lo ha explicado este jueves la ministra durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha adelantado también que la norma asegurará que «en toda modalidad de FP virtual o a distancia haya una actividad docente presencial».

Para ello, según ha afirmado la ministra de Educación, se fijará un mínimo de horas presenciales en las aulas, talleres, laboratorios, terrenos agrícolas, ganaderos, espacios deportivos o sanitarios.

Tolón ha explicado que el real decreto obligará a que los centros privados cuenten con el «número suficiente de profesores para el desarrollo de la docencia tanto presencial como a distancia» y que «deberá contar con un equipo directivo acorde a la importancia de estos centros».

La ministra, que ha señalado algunas de las líneas maestras de la nueva normativa, ha asegurado que «no afectará a los centros que, en la actualidad, ofertan enseñanzas de FP con calidad y solvencia». «Tampoco a aquellos centros concertados cuya comunidad autónoma es garante de su calidad y de su funcionamiento», ha subrayado.

Asimismo, Milagros Tolón ha agregado que se deberá garantizar la formación en las empresas para todo el alumnado porque, de lo contrario, «no habrá autorización» para abrir el centro de FP.

Rechazo de «chiringuitos»

El objetivo que persigue el Gobierno con este real decreto es «poner límites» a la apertura de centros privados que «no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficiente a los alumnos». «No rechazamos que haya FP privada, lo que sí rechazamos es que algunas sean chiringuitos donde únicamente se dan diplomas, sin ningún tipo de calidad formativa», ha aclarado.

Preguntada sobre en qué curso estará en vigor esta normativa, la ministra no se ha atrevido a avanzar que «empezará el próximo año» y ha añadido que «hay que ser prudente». «Pero lo más importante es que ya está prácticamente terminada y que empezará su tramitación seguramente que a partir de julio», ha apostillado, para después añadir que es «una revolución» con respecto a la FP.

Respecto a la ley que rebaja las ratios y las horas lectivas, que ya ha sido remitida al Congreso, Milagros Tolón ha clarificado que la educación concertada queda fuera de la normativa relativa a las horas lectivas porque «tienen convenios diferentes con los profesores, con lo cual es una forma también de respetar la educación concertada». Además, ha agregado que «prácticamente toda la comunidad educativa» estaba de acuerdo con que fuera así.

En este sentido, Milagros Tolón tiene «muchas esperanzas» en que salga adelante en el Parlamento «porque no es una ley que saque el Gobierno que sí, es una ley que esperan más de 800.000 docentes» y que la comunidad educativa «apoya». Por esto, ha apelado a la «sensatez».

En relación con los últimos datos de abandono escolar, la ministra los ha relacionado con la ley para la bajada de las ratios y las horas lectivas, y ha dicho que cuando salga adelante «las aulas van a tener más calidad» y los docentes «van a tener más tiempo para dedicar a sus alumnos y a sus alumnas».

Durante su intervención, la ministra también se ha referido a la huelga de profesionales que afecta al sector de la educación infantil en la etapa 0-3 años. «Es que hoy mismo la comunidad autónoma de Madrid podría bajar las ratios. Hoy mismo», ha insistido Milagros Tolón, al tiempo que ha defendido que «hay que mejorar las condiciones de las educadoras» infantiles.

Sobre si cree que se trata de una cuestión presupuestaria, la titular de la cartera de Educación ha zanjado: «No lo sé lo que será, pero realmente lo que tenían que hacer primero es sentarse a hablar, porque creo que ni se han sentado a hablar con ellas».

El uso de la IA

Por otro lado, la ministra de Educación ha defendido que «se debe regular» el uso de la inteligencia artificial en las aulas y como herramienta de trabajo. «La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han venido para quedarse y la inteligencia artificial se tiene que regular. Se tiene que tutorizar desde las aulas», ha manifestado, al tiempo que ha agregado que hay que «formar» también a los profesores y aplicar la IA «de forma muy positiva».

En este punto, Milagros Tolón ha señalado que van a sacar «muy prontito» el Programa Soberano de Inteligencia Artificial en Educación, una herramienta administrativa y educativa, «para que los profesores la puedan utilizar y de alguna forma minimizar, disminuir esa burocracia que tienen en las aulas y que también les quita tanto tiempo de trabajo con el alumno».

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Por último, sobre la presencia de los móviles en las aulas, Milagros Tolón sostiene que «según cómo se utilicen». «Yo creo que de alguna forma hay que, como decía, regularlo, hay que tutorizarlo. De alguna forma hay que favorecer lo que es beneficioso para el alumno. Pero en las aulas, los móviles, de momento, que yo sepa, hay muchas comunidades que no entran», ha concluido.