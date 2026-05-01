El Sergas unifica sus servicios oncológicos para garantizar «equidad» en los tratamientos

Galicia unificará en un Centro de Coidado Integral do Cancro los servicios oncológicos de los hospitales gallegos para garantizar la «equidad» de los pacientes en el acceso a los tratamientos. «Una oportunidad no puede depender del código postal», defendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien presentó este jueves en Santiago esta nueva unidad, que no tendrá una localización física, pues es más bien un modelo organizativo y que forma parte de los 14 centros españoles designados para integrar la red de excelencia en el tratamiento del cáncer que la Unión Europea quiere poner en marcha.

Rueda defendió además el papel pionero de la comunidad en prevención —con los cribados— y terapias avanzadas. En la presentación participaron el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, además del jefe de servicio de Oncología Médica del área sanitaria de Vigo y director del centro, Martín Lázaro, quien puso el foco en que el reto es no solo «avanzar» sino «hacerlo mejor».

El objetivo del Gobierno autonómico es que este «proyecto estratégico» sitúe a la sanidad pública autonómica en la vanguardia oncológica europea. Así, el nuevo centro será un «hito histórico» para la sanidad gallega, acreditando a todo el Servizo Galego de Saúde para la atención de los pacientes oncológicos siguiendo «los más altos estándares europeos de calidad y equidad».

«Esto va de aprovechar todo lo que conseguimos hasta ahora y hacerlo funcionar de manera aún más coordinada para tener mejores resultados», destacó Rueda, quien también subrayó que «un tratamiento, una oportunidad no puede depender de un código postal». «Nuestra responsabilidad es que los gallegos, cuando tienen que acceder a un servicio público como este, tengan todas las mismas posibilidades», reivindicó.

Así, esta estructura integrará en un mismo sistema la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la innovación. Un modelo que, según la Xunta, beneficiará tanto a los pacientes, que accederán a terapias más innovadoras; como a los profesionales, que verán reforzado su liderazgo; y al propio sistema que ganará prestigio y atraerá talento y financiación.

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Durante el acto, Rueda destacó que la designación de Galicia para formar parte de esa red de excelencia europea es el reconocimiento a un trabajo que la comunidad lleva tiempo haciendo «bien». En este sentido, recordó que es pionera en cribados, ampliando la detección precoz de mama hasta los 74 años e impulsando programas de cribado de cáncer de pulmón y de próstata. n