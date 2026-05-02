"Ahora mismo no hay desabastecimiento de pino en Galicia, pero estamos vigilantes"

Es el segundo año que la Xunta ofrece tratamientos gratis para combatir la plaga de la banda marrón en pinares. ¿Qué balance hacen del anterior?

Donde se aplicó el tratamiento se ve una mejoría, aunque no en todas las masas con el mismo grado; es decir, hay plantaciones que reaccionaron muy bien y otras no tanto. La explicación es que hay propietarios que no dieron el tratamiento en el momento más idóneo, porque su efectividad depende mucho de aplicarlo cuando las esporas están activas. Por eso ahora estamos recogiendo muestras día a día y evaluando en qué momento se produce ese desplazamiento de esporas del hongo para actuar. Con los datos que tenemos, decidimos abrir en mayo esta campaña gratuita contra la banda porque entendemos que será el momento idóneo.

¿Es el tratamiento la única forma de controlar la plaga?

Es una parte, pero como ocurre en todas las masas forestales, aplicar prácticas silvícolas como claras también contribuye a que esas plantaciones estén más sanas. Una masa abandonada siempre corre más riesgo de plagas. Y la banda marrón es muy dada a avanzar donde no hay una silvicultura cuidada. La efectividad de las claras también depende del momento en que se actúe, porque a diferencia del tratamiento, en este caso conviene hacerlo cuando el hongo está menos activo, por ejemplo en diciembre, para moverlo lo menos posible.

Luisa Piñeiro visita un pinar en Vilasantar / Cedida

"La banda marrón es un asunto preocupante"

Las bandas marrón y roja se extendieron rápido por los pinares de Lugo y A Coruña desde la pandemia. ¿Sigue avanzando por Galicia o detectan un frenazo?

En el año 2021 y 2022 la plaga de las bandas afectó a una superficie ya considerable en Galicia, y el año pasado fue la explosión, por las condiciones de humedad y temperatura. Lo que vemos este año, con respecto a 2025, es que va más retrasado: no se ven más pinares afectados y los que fueron tratados tienen buen aspecto. Pero esto dependerá al final de las condiciones climatológicas, así que estamos a la espera de lo que ocurra en mayo. Pero en general, la expectativa es que será mejor año que el pasado. Para nosotros, la banda marrón es un asunto preocupante, igual que para el sector forestal, por lo que estamos trabajando sobre el terreno y a través de la investigación en mejora genética. Creo que acertando con esas labores silvícolas, con los tratamientos y con la genética podemos dar una solución a las coníferas de Galicia.

¿La banda marrón acaba matando los pinares afectados?

Si hay pinares que no se tratan, pues sí puede acabar con ellos. Vimos plantaciones donde los árboles partían a un metro de altura del suelo y otras de pocos años afectadas que fue complicado sacarlas adelante. Otra gente optó por adelantar las cortas unos años, al empezar la afectación, porque la madera no pierde calidad.

Otra opción es apostar por otras variantes de pino resistentes.

Hay gente que está plantando otras especies de coníferas como el pino taeda, pero también aprovechando la flexibilización que hicimos a la moratoria del eucalipto, que permite plantar un 50% de eucalipto y la otra mitad de otra especie en pinares con una afectación grande por la banda. La idea es habilitar soluciones para los propietarios y que el monte no esté parado sino que sea productivo.

"En este momento no tenemos desabastecimiento de pino para la industria, pero estamos vigilantes"

¿Está calculado el impacto de la banda en el sector forestal?

Es complicado dar cifras. Por un lado, porque hay varios tipos de plagas de banda; por otro, porque los permisos de cortas tampoco identifican si el pinar está afectado o no. No existe una analítica concreta, así que lo que tenemos por ahora es un mapa de Galicia en cuadrículas para marcar zonas prioritarias de actuación. Tenemos información, como que cuando entró la banda en la zona de Lugo pilló muchas masas en turno de corta, por lo que la rentabilidad no se vio tan mermada; o sabemos de cientos de propietarios que salvaron sus masas con el tratamiento, aunque no se aplica una sola vez sino que hay que darle cierta continuidad... Así que tenemos técnicos sobre el territorio midiendo muchos parámetros para tratar de sacar conclusiones, pero esto necesita un periodo de tiempo. Es como el propio crecimiento de los árboles; en el sector forestal, no sirve el corto plazo.

La Fundación Arume apunta a que las coníferas suponen más de 8.000 empleos y 2.000 millones de negocio para el sector monte-industria en Galicia.

Tenemos empresas del sector, punteras y de repercusión internacional, que dependen del pino, así que para nosotros es muy importante. En una visita reciente a una de ellas destacaban que el suministro de su materia prima era toda local, por lo que tenemos que estar encima de estas plagas.

"Este año será decisivo en las políticas forestales para las coníferas de Galicia"

¿Hay riesgo de desabastecimiento para nuestra industria?

Ahora mismo no hay ese riesgo, pero como dije, en el forestal todo es a largo plazo. A lo mejor si ahora no tomamos las medidas que hay que tomar, quizás dentro de unos años encontremos problemas. Por eso este 2026 será decisivo en las políticas forestales de las coníferas en Galicia. No quiero transmitir preocupación ni miedo, pero sí vamos a estar vigilantes para ver que pasa con esta nueva aplicación del tratamiento y con la flexibilidad de la moratoria de cara a tomar decisiones.

Al final, el pino tuvo otras plagas que acabaron quedándose y hoy se convive con ellas. ¿Ocurrirá lo mismo con la banda?

Cada especie tiene sus plagas y no nos gustan, pero por suerte hay soluciones. Tenemos más medios para identificar y combatir las plagas. Ya vemos que no todas matan las masas forestales, merman su valor o dañan la biodiversidad, sino que hay que convivir con ellas a través de medidas de protección. Lo importante es tener detectado el problema y buscarle una solución.