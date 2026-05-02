Galicia llama a "actuar en bloque" contra el acoso escolar: Teo, Vedra y Ames firman las primeras adhesiones a la Rede de Concellos

“La sociedad debe perseverar unida en un mensaje inequívoco y contundente de tolerancia cero contra el acoso escolar". Con estas palabras, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, hizo un llamamiento este sábado, en el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, a todos los gallegos a "actuar en bloque" contra él.

Desde el Instituto Cacheiras, en el concello coruñés de Teo, donde se celebró el acto conmemorativo de la Xunta de este año, el titular de Educación pidió "no dar oportunidad a que se produzcan estas situaciones, y, si se producen, no permitir que queden silenciadas e impunes”. “Tolerancia cero frente a los abusones y cualquier forma de acoso físico, psicológico o de la índole que sea”, declaró, en un acto en el que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, así como por el de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

Con motivo de esta cita, el centro educativo acogió varias iniciativas, entre ellas las primeras adhesiones a la Rede de Concellos Contra o Acoso Escolar, una iniciativa conjunta del Ejecutivo autonómico y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para coordinar mejor los recursos contra esta problemática. Entre los firmantes, Lucía Calvo, alcaldesa de Teo; Blas García, de Ames; Ovidio Rodeiro, de Boqueixón; Pablo Lago, de Brión; Gonzalo Louzao, da Estrada; Diego Luis Díaz, de Val do Dubra, y Carlos Martínez, alcalde de Vedra. Esta red se centra en cuatro ámbitos de actuación: la sensibilización, la prevención, la formación y la denuncia.

El arte como ayuda

Así las cosas, se inauguró un mural conmemorativo realizado por el artista urbano Mon Devane, a quien Rodríguez agradeció su compromiso público contra el acoso escolar. El mural representa a 'O Bidueiro' que, en palabras del autor, "concentra una simbología vinculada al inicio y a la transformación". "Es un árbol capaz de crecer en terrenos abiertos o degradados, por lo que se asocia a los nuevos comienzos y a la posibilidad de reconstrucción, y que se vincula con etapas como la infancia y la adolescencia, donde la identidad aún se está construyendo", detalló.

Además, se llevó a cabo la representación teatral de la obra Pasando a bola, xogando para cambiar, una pieza ideada por el grupo A Xanela do Maxín e interpretada por los propios estudiantes. Esta pone en escena situaciones de acoso escolar y hace reflexionar al alumnado y proponer cómo cambiar actitudes contrarias.

En este contexto, Rodríguez recordó, asimismo, que el Gobierno gallego, a través del Plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso, ha puesto en marcha numerosas medidas para avanzar en materia de sensibilización, prevención, actuación y tratamiento en la comunidad.