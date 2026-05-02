Miles de cangrejos patudos son arrastrados por la marea hasta la orilla de playas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada

Las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y, ocasionalmente, Cortegada han sido escenario de la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos ('Polybius henslowii'), que han sido arrastrados por la marea hasta la orilla del mar en los últimos días.

El Parque Nacional das Illas Atlánticas ha compartido, a través de sus redes sociales, las imágenes de este fenómeno que "ha sorprendido a vecinos y visitantes". Sus responsables lo ligan a factores climáticos, a la "naturaleza nadadora" de esta especie y a su fragilidad, ya que, "al ser animales ligeros y de poca consistencia, son fácilmente arrastrados hacia la costa".

Esta es una de las características de esta especie, que, aunque se le conoce como cangrejo patudo en castellano, recibe diversos nombres populares según la ría: patexo, pateiro, patelo o patulate. En cuanto a las razones climáticas, el aumento de las temperaturas y la prevalencia de los vientos del norte en primavera y verano son las que los responsables del Parque Nacional citan en su explicación de esta llegada "masiva", junto a las particularidades de la especie.

Con todo, advierten que "su valor ecológico es incalculable" al ser "una pieza clave" en la cadena trófica de Galicia. Por una parte, funcionan como alimento marino de peces como sargos, lubinas y maragotas; y, por otra, son sustento para aves marinas, especialmente durante su periodo reproductivo.

"La relación del ser humano con el patexo ha evolucionado con el tiempo. Antiguamente, al carecer de valor comercial en los mercados, se capturaba por toneladas para ser utilizado como estiércol o abono natural en los campos gallegos. Hoy en día, su uso principal ha cambiado, siendo un recurso muy valorado como cebo para la pesca deportiva y profesional", concluyen.