El tiempo en Galicia: inestabilidad y lluvias continuarán hasta el martes con temperaturas frescas

Sábado de inestabilidad atmosférica debido a la entrada en Galicia de aire frío en las capas altas. La comunidad espera una mañana de cielos en los que se alternarán nubes y claros, aunque habrá más nubes en la mitad oeste y también lluvia. Por la tarde los chubascos serán generalizados en zonas del interior, ocasionalmente tormentosos, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Las temperaturas continuarán marcando un ligero descenso (entre los 10º C y 16º C en Santiago) y el viento soplará del sur-sudoeste, flojo por la mañana aumentando la intensidad moderada por la tarde.

Lluvias hasta el martes

El escenario meteorológico de este sábado se mantendrá durante las próximas jornadas. Habrá cielos con alternancia de nubes y claros y precipitaciones todos los días, al menos hasta el martes. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con las mínimas en descenso moderado, aunque oscilando, y máximas sin cambios. Este es el resumen por días:

Sábado: será la jornada más inestable del tramo, con cielos muy nubosos y chubascos que podrán ganar intensidad durante la tarde, especialmente en el litoral atlántico y zonas del interior. El diagnóstico de la AEMET para el puente marca un ambiente muy inestable en la mitad norte, con descenso de máximas y valores frescos en ciudades como A Coruña.

Domingo: la inestabilidad tenderá a remitir de forma gradual, aunque todavía se esperan precipitaciones, sobre todo por la mañana y en el norte, con más claros a medida que avance el día. AEMET prevé una estabilización progresiva de oeste a este de la comunidad.

Lunes: el inicio de la semana mantendrá un patrón variable, con nubosidad abundante y nuevos chubascos, más probables durante la tarde en el eje atlántico y en el centro de Galicia. Las previsiones por municipios de AEMET deben leerse como tendencia más probable a siete días, y los modelos disponibles apuntan a un ambiente fresco, con máximas alrededor de 14 a 16 grados y mínimas bajas para la época en el interior.

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Martes: la jornada puede traer una mejora relativa, con intervalos de nubes y claros, aunque aún no desaparecerá del todo la probabilidad de chubascos, en especial a primeras horas y de nuevo por la tarde en puntos dispersos. MeteoGalicia apunta a temperaturas en recuperación, con máximas próximas a 16 o 17 grados en A Coruña, Santiago y Ourense.