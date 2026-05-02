La Xunta agota la vía judicial ante el TJUE para intentar que se anule el veto a la pesca de fondo

La prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas vulnerables de aguas profundas de zonas del Atlántico Nororiental, entre ellas Galicia, dictada en 2022, lleva años levantando ampollas en el ámbito de la administración pública y dentro del propio sector. La Consellería do Mar dio a conocer este sábado la presentación de sus observaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con las que agota la vía judicial para intentar que se anule este veto.

A los argumentos de Galicia, según traslada la Xunta en un comunicado, se sumó Irlanda, que coincide en que "la decisión de la Comisión Europea contiene errores de Derecho", por lo que piden que la resolución "quede sin efecto y, con carácter subsidiario", en caso de que el estado del litigio no permita un dictamen definitivo, la devolución del asunto al Tribunal General de la Unión Europea (UE) para que dicte una nueva sentencia.

La Xunta fundamenta su posición en cuatro grandes motivos. En primer lugar, expone que se produjo una incorrecta evaluación del impacto de la pesca de fondo. Además, se cuestiona el método empleado para delimitar las zonas de cierre. En ese sentido, el Ejecutivo autonómico señala que "la inclusión de áreas en las que no consta la presencia ni la probabilidad de existencia de ecosistemas marinos vulnerables carece de base jurídica suficiente y no supera el test de proporcionalidad, al no cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".

En tercer lugar, la Xunta sostiene que el Tribunal General de la UE realizó una aplicación errónea de las normas de la Política Pesquera Común y de la jurisprudencia relevante. Por último, denuncia que no se tuvieron en cuenta de manera suficiente los efectos adversos de las medidas sobre la flota gallega de palangre y sobre las comunidades costeras que dependen de esta actividad, algo que para ellos evidencia "una insuficiente consideración de los intereses socioeconómicos en juego".

En paralelo a la vía jurídica, la Consellería do Mar destaca que continúa trabajando en la adaptación normativa para reforzar el reconocimiento de las especificidades del sector. Para ello, señala, está tramitando la modificación del Decreto de Artes de Galicia para actualizar la regulación y reconocer de manera específica el palangre demersal o semipeláxico.