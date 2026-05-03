Galicia recuperará el antiguo centro ictiogénico en Sobrado para criar truchas autóctonas con las que repoblar sus ríos

Hubo un tiempo en Galicia en el que en muchos ríos de la provincia de A Coruña nadaban truchas con ADN de Sobrado dos Monxes. En este ayuntamiento cuna del río Tambre se ubicó durante medio siglo un centro ictiogénico de la Xunta en el que se criaban los peces que la Administración utilizaba después para repoblar los cauces, una práctica que se mantiene hoy, aunque no con truchas de Sobrado, porque el centro cerró en 2014 por deficiencias estructurales y problemas en su gestión. La falta de mantenimiento lo condenó a un estado de abandono y, con su adiós, la provincia de A Coruña fue la única que quedó sin un criadero de referencia.

Ahora, más de una década después, la propia Xunta está dispuesta a reactivar el centro, más necesario que nunca en un contexto de reducción de fauna autóctona en los ríos. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó las instalaciones de Sobrado, donde esta misma semana empezaron los trabajos necesarios para su recuperación con el fin de que vuelva a estar operativo para la cría, reproducción e incubación de pescados autóctonos como la trucha común (Salmo trutta) y obtener juveniles con los que repoblar ríos, lagos o embalses de la comunidad.

Esta primera fase de los trabajos supondrá una inversión de cerca de 94.000 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Que entre en servicio "lo antes posible"

Esta primera fase de los trabajos, que se espera que termine ya durante el verano, incluye intervenciones como la renaturalización del entorno fluvial mediante el desbroce de las márgenes del arroyo Rodelo hasta la presa de derivación, que también será acondicionada, el dragado de los distintos canales de agua de las instalaciones y la limpieza del interior del recinto.

A mayores se derribarán tanto la cámara frigorífica existente como la sala que la alberga, se instalará un depósito de aguas fecales para dar servicio al edificio, se renovarán las canalizaciones de abastecimiento, electricidad y telecomunicaciones, se reparará el cierre exterior existente y se arreglará el portal de acceso al centro.

Ángeles Vázquez, que estuvo acompañada por la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, incidió en que, una vez rematada esta primera fase de las actuaciones, será preciso ejecutar una segunda más centrada en la rehabilitación del propio inmueble y de sus equipamientos, operativos desde los años 60 del siglo pasado hasta 2014. En estos momentos se está elaborando proyecto y a calcular la inversión necesaria para su ejecución con el fin ver la posibilidad de incluirlo en los presupuestos de 2027 y que el centro pueda entrar en servicio lo antes posible.

Suelta de truchas para repoblar en Galicia / FDV

A Coruña, única provincia sin criadero

La conselleira puso en valor que este tipo de infraestructuras públicas son fundamentales para la recuperación de las poblaciones silvestres de pescados y para mejorar las condiciones ecológicas de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a que Galicia pueda contar con unos entornos fluviales más equilibradas y saludables.

En esta línea, recordó que la entrada en servicio de este centro ictiogénico de temporada para la producción de huevas embrionadas de trucha común hará que la provincia de A Coruña vuelva a contar con unas instalaciones de estas características, sumándose a las existentes en el Veral (Lugo), en O Carballiño (Ourense) y en Cerdedo Cotobade (Pontevedra). De este modo, a corto plazo se podrán programar más y mejores repoblaciones de trucha en los cauces coruñeses.