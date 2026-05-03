Galicia pierde excursionistas pero dispara su gasto medio hasta máximos históricos

Galicia recibió en 2025 un total de 12,7 millones de excursionistas, es decir, turistas de un día que no pernoctan en la comunidad. Esto supone un descenso del 19% con respecto al año anterior. Sin embargo, su gasto medio alcanzó los 56,4 euros, el nivel más alto de la serie histórica, según el informe publicado esta semana por Turismo de Galicia.

De este modo, los datos demuestran que la comunidad está viviendo un cambio de patrón en uno de los segmentos más volátiles de su demanda turística. Mientras el número de viajeros sin pernocta registró el volumen más bajo desde que en 2016 se inició esta serie estadística —con la única excepción de 2020, año marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19—, el gasto medio que cada uno de ellos realiza en la comunidad alcanzó niveles inéditos.

El retroceso es significativo, ya que más allá de la variación interanual, los 12,7 millones de excursionistas que el año pasado visitaron la comunidad se quedan muy lejos de los más de 20 millones de excursionistas contabilizados entre 2017 y 2019.

El informe de Turismo de Galicia apunta a una menor movilidad de proximidad. De hecho, las excursiones de gallegos dentro de la propia comunidad son las que más caen, con un descenso del 44% respecto a 2017, cuando se alcanzó el máximo histórico con más de 17 millones de viajeros sin pernocta.

El gasto medio se dispara

Frente a la caída del número de visitantes, el gasto medio de los excursionistas evoluciona en sentido contrario. En 2025 dejaron en Galicia un total de 716,7 millones de euros, una cifra inferior a la de ejercicios anteriores, pero que esconde un aumento notable del desembolso individual. El gasto medio por persona se situó en 56,4 euros, un 48% más que en 2019, cuando el desembolso de los turistas de un día rondaba los 38,1 euros.

Un incremento que se extiende a todos los segmentos. El excursionista internacional, mayoritariamente portugués, supera los 100 euros por jornada, con un crecimiento superior al 25% respecto al año anterior. Por su parte, los visitantes procedentes de otras comunidades autónomas elevan su gasto por encima de los 76 euros, más de un 10% más. El excursionista gallego es el que menos incrementa su desembolso, un 5%, hasta superar los 43 euros.

El contraste entre el número de excursionistas y su gasto se acentúa si se compara con el comportamiento del turismo con pernocta. El gasto medio por turista se sitúa, según el cuadro de mandos de rendimiento económico de Turismo de Galicia, en 222,64 euros, con un crecimiento del 22,6% respecto a 2019, sensiblemente inferior al experimentado por el desembolso de excursionistas en el mismo periodo.

Tasa al excursionismo

El crecimiento del gasto realizado por los visitantes de un día en la comunidad coincide con el debate abierto en varios destinos gallegos acerca de la fiscalidad turística, con Santiago y A Coruña aplicando ya la tasa a las pernoctaciones. En el caso de la capital gallega, cuando el Gobierno local desarrollaba la normativa para poner en marcha este gravamen, el sector hotelero cuestionaba que se penalizase al turista que pernocta y, por tanto, genera mayor impacto económico en la ciudad, mientras el excursionista queda al margen pese a la presión que supone sobre el espacio urbano.

Una tesis que tiene también en cuenta el Ejecutivo de Goretti Sanmartín, de hecho, tal y como publicó este diario en noviembre del pasado año, Raxoi estudia poner en marcha una ordenanza que regule el cobro a los visitantes que vienen a pasar el día en la ciudad pero no pernoctan.

El argumento esgrimido por el sector hotelero viene a decir que el excursionista aporta menos valor y más saturación. No obstante, los datos actuales matizan esa idea. Aunque el gasto del visitante de un día es, en términos absolutos, mucho menor al del turista convencional, el volumen de excursionistas se reduce y su gasto crece a un ritmo más elevado.