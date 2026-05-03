Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
Estuvo nominado como Mejor Docente de España 2025 y fue candidato a la Alcaldía en su localidad natal
Lucía Romero
El profesor Enrique Portela Pisos, de 37 años, falleció este viernes causando consternación en su villa natal, Cuntis, y también en la comunidad escolar del IES Castro Alobre de Vilagarcía, donde impartía clases de Xeografía e Historia.
El año pasado fue uno de los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España. Se trata de un certamen cuyas candidaturas son presentadas por el propio alumnado.
También es conocida su trayectoria política y, de hecho, en 2015 fue candidato a la Alcaldía de Cuntis con el BNG. Llegó a ejercer como primer teniente de alcalde y concejal de gobierno durante dos años, hasta que renunció al acta por motivos personales y profesionales, según explicaba en su momento. Fue durante el bipartito que los nacionalistas sellaron con el PSOE.
Natural de esta localidad pontevedresa, Enrique Portela llegaba al IES Castro Alobre hace tres cursos, tras pasar por destinos docentes en municipios como Tomiño, Palas de Rei o Sigüeiro. Impartía clases de 3º de ESO y de Historia de España en 2º de Bachillerato, y cuando fue nominado aseguraba a FARO haber encontrado en el alumnado del instituto vilagarciano una de las claves para el buen desarrollo de su trabajo: «Llevo ya dos años con este grupo que está ahora en 3º y tengo la suerte de compartir aula con alumnos excelentes. Uno de los mejores activos que tiene este centro es, sin duda, su alumnado. Es receptivo, se implica en las clases y participa con interés», declaraba entonces el docente.
Ese reconocimiento llegaba para Portela en un momento clave para su carrera al haber obtenido destino definitivo en Vilagarcía, donde aspiraba a seguir desarrollando su labor educativa. Portela defendía una enseñanza cercana, dinámica y crítica, donde el diálogo con el alumnado es una herramienta fundamental.
Fuera de las aulas, Enrique Portela formaba parte del club de veteranos de fútbol CD Bamio, de Vilagarcía, entidad que ha mostrado en sus perfiles de redes sociales sus condolencias por el fallecimiento de «Kike», apodo por el que le conocían sus amigos.
«Nuestro jugador del equipo de veteranos, Enrique Portela, más conocido como Kike, ha fallecido. Se unió a nosotros este verano, compaginando su docencia como profesor en el Instituto Castro Alobre de Vilagarcía. Desde aquí mandamos nuestro mensaje de cariño a sus familiares y seres queridos por este duro momento», expresó el club en ese mensaje de pésame.
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