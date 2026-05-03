Pontón ve una "forma de corrupción" en lo sucedido en Lugo: "Nunca había visto una moción de censura tan despreciable"

La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, cree que es "evidente" que "había un puesto público preparado" para María Reigosa, la concejala tránsfuga del PSOE que permitirá una moción de censura del PP en Lugo, y ve en ello "una forma de corrupción". "Nunca había visto una moción de censura tan despreciable políticamente", ha censurado en una entrevista emitida este domingo en Cadena SER y recogida por Europa Press. En ella ha sido preguntada por su valoración de lo sucedido en la ciudad, donde hasta ahora gobernaban en coalición el PSOE y el BNG.

Esta situación cambiará el próximo jueves, 7 de mayo, cuando se votará una moción de censura que saldrá adelante gracias a los 12 concejales del PP y la exsocialista Reigosa, que tomó posesión como edila del PSOE en octubre de 2025 al morir Pablo Permuy, el segundo de los tres fallecimientos que ha habido en este mandato. Pontón cree que esta moción es un "retrato perfecto" del PP y también de su presidente autonómico, Alfonso Rueda: "Está dispuesto a todo para su único objetivo, que es la búsqueda del poder por el poder, sin ningún escrúpulo y sin importarle hacerlo después de tres muertes en la corporación".

En este contexto, el PSOE y el BNG levantaron sospechas sobre la Xunta por la convocatoria de un puesto en la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo y preguntaron al Gobierno gallego si era para ella. Cuestionada ahora Pontón por si cree que Reigosa acabará colocada en algún puesto, ha opinado que "es evidente" que había uno "preparado".

"Como se destapó, era demasiado descarado aceptarlo", ha añadido. En todo ello ve "una forma de corrupción", que, a su modo de ver, consiste en "la utilización de recursos públicos para intentar conseguir objetivos políticos con pactos oscuros". De esta forma, se ha mostrado "convencida" de que la ciudadanía "penalizará" la moción y "el PP tendrá su castigo" en las urnas.

Hacia las municipales de 2027

Por otra parte, cuestionada por el resultado que espera de cara a las elecciones municipales de 2027, ha asegurado: "Una siempre quiere más". Pontón ha pronosticado "convencida" que la suya será "la fuerza política que más suba", lo que cree que tiene el "aval" del trabajo de sus gobiernos, "que ponen en el centro a las personas".

"Vamos a incrementar el número de alcaldías de una manera importante y también vamos a incrementar el número de concejalas y concejales", ha trasladado. En este sentido, ha valorado en positivo el mandato de la regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha perfilado como una "gran gestora" al haber "conseguido darle la vuelta" a los problemas "más que evidentes" que arrastraba la ciudad desde hace más de una década.

En el caso de Lugo, preguntada por si Rubén Arroxo (teniente de alcalde) será el candidato del BNG, Pontón ha opinado que "es la mejor apuesta", aunque ha recordado que la nacionalista es "una formación democrática". "Vamos a ir a por la Alcaldía y sobre todo a devolverle la dignidad y el futuro a Lugo", ha afirmado.

Por otra parte, cuestionada por si se presentará como candidata a las elecciones autonómicas, previstas para 2028, Pontón ha evitado responder directamente esta pregunta, recordando que "aún queda tiempo" y que "cada debate tiene su momento". Sin embargo, ha añadido: "Lo que te puedo decir es que tengo muchísima fuerza, muchísima ilusión y voy a estar siempre que sea útil para trabajar para mejorar la vida de los gallegos y gallegas".