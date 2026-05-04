¿Por qué no se adhieren los concellos a VioGén? El 78% de los municipios no forman parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género

La insuficiencia de recursos económicos o humanos, la dispersión geográfica o, en algunas ocasiones, la falta de voluntad política. Las razones por las que los concellos no se adhieren al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) son diversas y, en muchas ocasiones, están relacionadas. El resultado, sea cual sea el motivo que lleva a no formar parte, es el siguiente: solo dos de cada diez municipios de Galicia aportan recursos policiales propios para proteger a estas mujeres.

Los datos hablan por sí solos. Al término del mes de marzo de este mismo año eran 69 los concellos gallegos cuyos cuerpos de Policía Local estaban totalmente incorporados en el Sistema VioGén, solo ocho más que en el mismo mes del año anterior. Esto se traduce en que el 78%, los 244 restantes, no están. La geografía gallega, reconocida por su gran dispersión, afecta a estas malas cifras y es que, en muchas ocasiones, los municipios con menor población no cuentan ni siquiera con un cuerpo de Policía Local, por lo que es la Guardia Civil la que da cobertura a estas zonas, algo que puede generar una situación de desigualdad entre las víctimas.

Los municipios adheridos

Las siete grandes urbes de Galicia están adheridas al sistema, una cuestión que se debe solicitar desde los propios consistorios. Lo hacen también otros municipios como Ames, Pobra do Caramiñal, Teo o Carballo, en la provincia de A Coruña, que suma una treintena de concellos incorporados a VioGén. En la provincia de Pontevedra, forman parte localidades como Baiona, Silleda o Vilagarcía de Arousa, hasta sumar 22 concellos. Lugo, por su parte, cuenta con tan solo seis, entre ellos Chantada, Ribadeo o Vilalba. Mientras, Ourense alberga once dentro de este plan para proteger a las víctimas de violencia de género, entre ellos Celanova, Xinzo de Limia o Allariz.

VioGén lleva en funcionamiento casi dos décadas, con el propósito de mantener una red que posibilite el seguimiento y la protección integral de las mujeres víctimas, así como de sus hijos en cualquier parte del territorio nacional. Cuenta con varios indicadores para tratar de medir, aunque se trata de una cuestión compleja, cuál es el riesgo de que una víctima pueda volver a sufrir violencia.

Si se mira al conjunto de las autonomías, la situación no es mejor. De los 6.933 ayuntamientos que componen el mapa español, sin tener en cuenta País Vasco y Cataluña, con regímenes diferentes, tan solo 846 están integrados de manera completa en el Sistema VioGén, lo que se traduce en el 12,2%.

Más de 6.000 casos activos

Al término del pasado mes de marzo, Galicia registraba 6.008 casos activos en el sistema de protección, a lo que habría que sumarle otros 222 supervisados, es decir, en proceso de observación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para saber si el caso debe o no permanecer activo. Desde su puesta en marcha, hace ya casi 20 años, se ha dado protección a 43.359 víctimas en la comunidad.

Un coche de la Policía Nacional, una de las encargadas de la protección de las víctimas / EFE

La última información publicada por el Ministerio del Interior cifra en más de 102.000 los casos activos en España, con Andalucía a la cabeza, superando los 27.000. Además, hay más de un millar de menores de edad que precisan de esta protección, 38 en Galicia.

En total, 785.744 mujeres han necesitado la protección de VioGén en algún momento de su vida, una cifra elevada y que parece ir en aumento, en parte también por la concienciación de la sociedad sobre la violencia de género.

17 mujeres asesinadas

El repunte de la violencia de género es indudable. Los casos brotan por miles. Los peores, en los que todo el sistema falla, terminan con el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de año, se han producido 17 crímenes machistas en España, uno de ellos en Galicia, cuando el pasado mes de febrero María Belén fue asesinada en la localidad pontevedresa de Mos por su expareja. Es la peor cifra desde el año 2020.

Los datos son devastadores y es que, de media este año, una mujer está siendo asesinada cada siete días. Así, a lo largo de estos cuatro meses se han producido, por lo menos, tres crímenes por violencia vicaria, es decir, cuando se termina con la vida de los menores con la finalidad de hacer daño a sus madres.