La autovía entre Santiago y Lugo, ¿terminada en junio?

Bien saben los gallegos que la autovía A-54, que comunica Santiago y Lugo, es una de las infraestructuras de todo el Estado que más años acumula en obras y en prórrogas. La inauguración del último tramo se acerca, si bien lleva haciéndolo ya un tiempo, sobre todo desde que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciase su finalización en 2025 y, después, ya en 2026.

Tras más de un cuarto de siglo de espera —la primera piedra se puso en 1999—, el último tramo pendiente, los 12 kilómetros que separan Melide y Arzúa, tenía como fecha límite el pasado 31 de marzo, pero no pudo acabarse en ese entonces, dadas las fuertes borrascas que azotaron el primer trimestre de 2026. No obstante, hay luz al final del túnel: el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha anunciado este lunes que Lugo y Santiago quedarán plenamente comunicadas el mes que viene, en junio.

Durante una visita a las obras de la estación Intermodal de Lugo, Blanco destacó el estado avanzado de esta infraestructura viaria. Según ha explicado, el tramo pendiente está próximo a concluir, lo que permitirá reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades gallegas a apenas 50 minutos. Actualmente, el itinerario ordinario puede llegar a superar la hora y media, al tener que salirse de la autovía y retomarla varios kilómetros después.

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«Estamos cumpliendo también en esta infraestructura clave, que lleva décadas siendo una demanda de la ciudadanía», ha subrayado el delegado, quien ha destacado la importancia de esta conexión para mejorar la movilidad y reforzar la vertebración territorial de Galicia. La puesta en servicio completa de la A-54 supondrá, según incidió, un avance significativo en las comunicaciones de Lugo, facilitando los desplazamientos tanto de particulares como de actividad económica y consolidando una conexión directa y rápida con Santiago de Compostela.