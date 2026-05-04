Por la A-52 cargado con más de 90 kilos de cocaína: los llevaba envasados al vacío ocultos en un doble fondo

Un hombre que circulaba este martes pasado por la A-52 a la altura de Verín, fue detenido por la Policía Nacional transportando más de 90 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su coche.

Esta operación contra el tráfico de drogas en Galicia ha sido llevada a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra en colaboración con la Guardia Civil, cuyos agentes fueron avisados por sus compañeros para dar el alto a este conductor a la altura de la localidad ourensana debido al intenso tráfico que registraba la autovía en ese momento.

Una vez interceptado, los investigadores se hicieron cargo de la actuación y, tras inspeccionar el vehículo, comprobaron que este varón transportaba algo más de 92 kilos de cocaína en 75 paquetes envasados al vacío en un doble fondo habilitado en el coche.

El hombre fue interceptado por agentes de la Guardia Civil / Archivo

La operación continúa abierta

Tras ser detenido, el hombre que circulaba por la A-52 con esta importante cantidad de cocaína pasó a disposición judicial del Tribunal de Instancia Plaza Uno de Verín el pasado jueves. Pese a ello y tal y como trasladan desde el Ministerio del Interior, la operación para buscar más vínculos con este hombre continúa abierta.