DETENIDO POR LA POLICÍA NACIONAL
Por la A-52 cargado con más de 90 kilos de cocaína: los llevaba envasados al vacío ocultos en un doble fondo
La operación para buscar más vínculos con este hombre continúa abierta
Un hombre que circulaba este martes pasado por la A-52 a la altura de Verín, fue detenido por la Policía Nacional transportando más de 90 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su coche.
Esta operación contra el tráfico de drogas en Galicia ha sido llevada a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra en colaboración con la Guardia Civil, cuyos agentes fueron avisados por sus compañeros para dar el alto a este conductor a la altura de la localidad ourensana debido al intenso tráfico que registraba la autovía en ese momento.
Una vez interceptado, los investigadores se hicieron cargo de la actuación y, tras inspeccionar el vehículo, comprobaron que este varón transportaba algo más de 92 kilos de cocaína en 75 paquetes envasados al vacío en un doble fondo habilitado en el coche.
La operación continúa abierta
Tras ser detenido, el hombre que circulaba por la A-52 con esta importante cantidad de cocaína pasó a disposición judicial del Tribunal de Instancia Plaza Uno de Verín el pasado jueves. Pese a ello y tal y como trasladan desde el Ministerio del Interior, la operación para buscar más vínculos con este hombre continúa abierta.
- Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
- Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
- El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
- Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo
- El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
- La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok
- ¿Por qué se colocan 'ramas de xesta' en puertas y coches durante el mes de mayo en Galicia?