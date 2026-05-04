¿Por qué tiene Galicia tantos centenarios? La Xunta creará un registro para intentar averiguarlo

En el territorio gallego viven más de 1.500 personas con una edad que alcanza las tres cifras. Son los abuelos de Galicia y representan el 12% de todos los centenarios que residen en España. Las razones de por qué aquí nuestros mayores parecen vivir más años que en otros puntos del mapa estatal es aún un misterio por resolver. Para tratar de averiguarlo, o al menos contar con algunas claves, la Consellería de Sanidade ha iniciado la creación de un Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace).

El objetivo es obtener información sociodemográfica, clínico-epidemiológica y estadística, con el fin de ahondar en los factores de longevidad y optimizar la asistencia sanitaria que se les presta. Así lo trasladó este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta el presidente autonómico, Alfonso Rueda, quien apuntó que toda la información estará sometida al principio de confidencialidad de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal y que, por tanto, los datos que consten deberán ser "adecuados, pertinentes y limitados". En este registro podrán compartir información tanto el personal sanitario de los centros públicos como el de los privados.

"Es una herramienta clave para afrontar los retos derivados de la longevidad extrema en la comunidad", declaró el mandatario, sobre el que será el primer registro de este tipo que haya en España. Este servirá también para "colaborar con las instituciones españolas, europeas e internacionales" para contribuir al conocimiento de la situación de la longevidad de la población y fomentar la investigación y la formación relacionada con la atención a estas personas.

Entre sus labores estará la de realizar estadísticas, informes periódicos y publicaciones, que se integrarán en el Observatorio Galego de Saúde Pública con el propósito de mejorar el conocimiento sobre la longevidad, así como proporcionar información epidemiológica sobre la prevalencia de personas centenarias o factores asociados.

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¿Cuántos centenarios hay?

La cifra estimada de personas centenarias en Galicia supera las 1.500, lo que supone el 10,7% de la población centenaria de toda España. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), la esperanza de vida en Galicia se situó, en 2024, en 81,19 años para los hombres y 86,83 para las mujeres, superando la media estatal en los dos casos.