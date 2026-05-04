Galicia incrementa el precio de la vivienda protegida y ofrecerá ayudas a los promotores para su construcción

El incremento del coste de los materiales y de la energía, junto con la escaeza de mano de obra, han llevado a la Xunta a incrementar, una vez más, los precios máximos de la vivienda protegida. Lo hacen, según explicó la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, porque "los precios máximos actuales de vivienda hacen inviables construir" bienes inmuebles de este tipo, ya que "no cubren" los gastos que tienen los promotores.

Esta medida, entre otras, forma parte de la Estratexia do impulso da vivenda protexida en Galicia, aprobada este lunes en el Consello de la Xunta. Para ilustrar esta nueva norma, Martínez Allegue explicó que un inmueble de tres dormitorios y unos 85 metros cuadrados útiles en las principales ciudades pasaría de 1.863 euros a 1.970 por metro cuadrado, con lo que el precio de venta será un máximo de 206.456 euros en lugar de 195.242 actuales.

A esto, se suman nuevas ayudas a los promotores de vivienda protegida. Estas se convocarán "en breve" y podrán alcanzar hasta los 42.500 euros por cada inmueble en el caso de las viviendas protegidas de régimen especial en ámbitos como los Proyectos de Interese Autonómico (PIA) de ciudades como Santiago, Vigo o A Coruña.

Así quedarían los precios de las viviendas protegidas después de la actualización / Cedida

Más flexibilidad para el acceso

En esta estrategia figuran varios de los compromisos dados a conocer por el presidente gallego, Alfonso Rueda, el pasado mes de abril en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, como subir los umbrales de renta para las personas que quieran acceder a una vivienda de promoción pública, añadiendo también las protegidas que construyen cooperativistas o promotores.

El objetivo, precisó Martínez Allegue, es que "más gente tenga derecho a optar" a una vivienda con algún tipo de protección, para lo que prevé pasar del tramo actual de ingresos máximos de 3,5 veces el indice de referencia Iprem para ayudas públicas a 4,5 veces, en el caso de viviendas protegidas de régimen especial; y de 5 veces el Iprem a 5,5 veces en las de régimen general. Como ejemplo, señaló que una familia de tres miembros pasará del límite anterior de renta de 2.625 euros a 3.971; y una familia de cinco miembros, de 3.000 a 4.154 miembros, para acceder a una vivienda de promoción o protección pública de régimen especial.

Subida de los límites del IPREM para el acceso a la vivienda protegida / Cedida

Asimismo, el documento recoge la reducción de la carga impositiva para las viviendas protegidas al asegurar que la Xunta bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos y solicitará al Estado que reduzca el impuesto de valor añadido (IVA) al 4%.