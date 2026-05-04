Galicia registró más de medio centenar de accidentes de tráfico en sus carreteras este puente de mayo

Galicia registró este puente de mayo hasta 55 accidentes de tráfico en alguna de sus vías. Así lo trasladó este lunes Urxencias Sanitarias de Galicia-061, entidad que asistió a un total de 71 personas entre las 15.00 horas del jueves, 30 de abril, y este domingo, 3 de mayo, hasta las 23.59.

La Central de Coordinación del 061, que gestiona los servicios prehospitalarios en casos de urgencia y emergencia en la comunidad gallega, recibió en estos días 67 llamadas por accidentes en las carreteras. Estas alertas generaron 55 asistencias sanitarias por parte del personal del 061, atendiendo a un total de 71 personas. La proporción de hombres y mujeres atendidos fue del 57% y del 43%, respectivamente. En cuanto a las edades de los heridos, el 25% tenía entre 15 y 29 años.

Así las cosas, el sábado fue el día en el que se registró un mayor número de siniestros, hasta alcanzar los 23. Por provincias, Pontevedra se llevó la peor parte, al haber constancia de 18 accidentes a lo largo de todo el puente, seguida de A Coruña, con solo uno menos. Ourense, por su parte, registró 13, mientras que Lugo siete.

Los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas en la Central de Coordinación del 061 fueron 70. Así, las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado asistieron en ocho accidentes, el helicóptero medicalizado atendió en una ocasión, las ambulancias asistenciales de soporte vital básico asistieron en 56 siniestros y los equipos sanitarios de Atención Primaria que completan la dotación de las ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, en el caso de necesitarlo, prestaron asistencia sanitaria en cinco accidentes.

En 53 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios corresponsales y en 18 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente.