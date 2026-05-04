Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OrbitaliñoVía VerdeXavier LozanoGallega flotillaAscenso Obra
instagram

Galicia registró más de medio centenar de accidentes de tráfico en sus carreteras este puente de mayo

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendió a 71 personas durante el puente festivo, registrando la mayor parte de los siniestros en Pontevedra y A Coruña

Parte del equipo de 061- Urxencias Sanitarias Galicia listo para asistir en accidentes

Parte del equipo de 061- Urxencias Sanitarias Galicia listo para asistir en accidentes / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Galicia registró este puente de mayo hasta 55 accidentes de tráfico en alguna de sus vías. Así lo trasladó este lunes Urxencias Sanitarias de Galicia-061, entidad que asistió a un total de 71 personas entre las 15.00 horas del jueves, 30 de abril, y este domingo, 3 de mayo, hasta las 23.59.

La Central de Coordinación del 061, que gestiona los servicios prehospitalarios en casos de urgencia y emergencia en la comunidad gallega, recibió en estos días 67 llamadas por accidentes en las carreteras. Estas alertas generaron 55 asistencias sanitarias por parte del personal del 061, atendiendo a un total de 71 personas. La proporción de hombres y mujeres atendidos fue del 57% y del 43%, respectivamente. En cuanto a las edades de los heridos, el 25% tenía entre 15 y 29 años.

Así las cosas, el sábado fue el día en el que se registró un mayor número de siniestros, hasta alcanzar los 23. Por provincias, Pontevedra se llevó la peor parte, al haber constancia de 18 accidentes a lo largo de todo el puente, seguida de A Coruña, con solo uno menos. Ourense, por su parte, registró 13, mientras que Lugo siete.

Los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas en la Central de Coordinación del 061 fueron 70. Así, las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado asistieron en ocho accidentes, el helicóptero medicalizado atendió en una ocasión, las ambulancias asistenciales de soporte vital básico asistieron en 56 siniestros y los equipos sanitarios de Atención Primaria que completan la dotación de las ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, en el caso de necesitarlo, prestaron asistencia sanitaria en cinco accidentes.

Noticias relacionadas y más

En 53 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios corresponsales y en 18 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
  2. Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
  3. El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
  4. Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
  5. Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo
  6. El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
  7. La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok
  8. ¿Por qué se colocan 'ramas de xesta' en puertas y coches durante el mes de mayo en Galicia?

Galicia registró más de medio centenar de accidentes de tráfico en sus carreteras este puente de mayo

Galicia registró más de medio centenar de accidentes de tráfico en sus carreteras este puente de mayo

La enfermería a domicilio en el rural de Galicia que ayuda a los pacientes y las cuidadoras

La enfermería a domicilio en el rural de Galicia que ayuda a los pacientes y las cuidadoras

Galicia engorda en un 30% su aporte a la nueva hucha de las pensiones: cada trabajador pone ya más de 3 euros al mes de su nómina

Galicia engorda en un 30% su aporte a la nueva hucha de las pensiones: cada trabajador pone ya más de 3 euros al mes de su nómina

Cuatro de cada diez viviendas gallegas necesitan mejorar su eficiencia energética pero los elevados costes frenan las reformas

Cuatro de cada diez viviendas gallegas necesitan mejorar su eficiencia energética pero los elevados costes frenan las reformas

¿Por qué no se adhieren los concellos a VioGén? El 78% de los municipios no forman parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género

¿Por qué no se adhieren los concellos a VioGén? El 78% de los municipios no forman parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género

Sandra Garrido, gallega en la Flotilla: "Tememos que el activista español secuestrado por Israel sea condenado a muerte"

Sandra Garrido, gallega en la Flotilla: "Tememos que el activista español secuestrado por Israel sea condenado a muerte"

Los cuatro acusados de introducir 650 kilos de cocaína por el Puerto de Vigo, a juicio: Fiscalía pide 12 años de cárcel y una multa de 100 millones

Muere una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo: la Policía Nacional investiga los hechos

Muere una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo: la Policía Nacional investiga los hechos
Tracking Pixel Contents