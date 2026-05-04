Rueda, sobre la posibilidad de que María Reigosa vaya en las listas del PP en Lugo: "No garantizo ni que si ni que no"

A pocos días de que se celebre la votación por la que el PP llegaría al bastón de mando de Lugo, a través de una moción de censura que pondría fin al gobierno de PSdeG y BNG, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a defender este lunes la posición de su partido, que cumple "con las reglas democráticas". Para que Elena Candia pase a ser la nueva alcaldesa de la ciudad, los populares cuentan con el apoyo de la exedil socialista María Reigosa.

Cuestionado el mandatario autonómico sobre si se plantea que Reigosa forme parte de las listas populares en las elecciones municipales del próximo año, no quiso despejar ninguna duda, sin negar que esto pueda llegar a ocurrir: "No garantizo ni que sí ni que no". A falta de ver lo que ocurre en la votación de este jueves, siete de mayo, el futuro político de Reigosa semeja incierto.

Para Rueda, la moción de censura no tiene por qué pasar factura a los populares en las urnas, insistiendo en que "los ciudadanos tendrán derecho a opinar en las elecciones". Tiró, eso sí, piedras contra el tejado de socialistas y nacionalistas, a los que pidió "un poco menos de hipocresía y de sobreactuar". "Ojo a las actitudes", remarcó el presidente, quien los acusó de crear "un clima de crispación".

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Sobre las acusaciones hechas el fin de semana por el PSdeG sobre una presunta utilización por parte de Elena Candia de la Axencia Galega de Turismo para "comprar voluntades", Rueda lamentó que "cuando no se acepta un juego democrático, la cuestión es tergiversar".