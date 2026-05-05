Asturias ultima ayudas de hasta 72.000 euros a familias de víctimas mortales en accidentes laborales, con un precedente parcial en Galicia
En todo el contexto estatal, solo en la comunidad existe una ayuda similar para las familias de trabajadores del mar fallecidos en accidente laboral pero por una cuantía mucho menor
El accidente mortal en la mina de Cerredo, en el que cinco mineros perdieron la vida en marzo del año pasado, causó una profunda consternación en la sociedad asturiana. Las autoridades mantienen todavía abierta la investigación judicial sobre lo sucedido, pero en el ámbito político la tragedia ha llevado al Gobierno de Adrián Barbón a mover ficha.
Así, tal y como informó esta semana La Nueva España, el Ejecutivo del Principado se plantea aprobar una ayuda de entre 70.000 y 72.000 euros por unidad familiar destinada a las familias de víctimas mortales en accidentes laborales. Una medida que, según anunció el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, tendrá carácter retroactivo a 2025, con el objetivo de incluir a los allegados de los mineros fallecidos en el siniestro de Cerredo.
Estas ayudas todavía no tienen fecha para su entrada en vigor, si bien Peláez ha señalado que llegarán al Consejo de Gobierno «lo antes posible» para su aprobación. En el conjunto del Estado no existe una subvención de estas características para paliar el impacto económico en las familias de las personas fallecidas en accidentes laborales, una realidad que el pasado año se cobró la vida de 735 trabajadores.
Así, en toda España, la propuesta asturiana no cuenta con precedentes directos de carácter general. La única medida equiparable se encuentra en Galicia, aunque presenta diferencias sustanciales tanto en su alcance como en su cuantía.
En concreto, la Xunta dispone de una línea de ayudas dirigida exclusivamente a las familias de trabajadores del mar fallecidos en accidente laboral. Esta cobertura, vinculada al sector marítimo-pesquero, contempla compensaciones económicas que rondan los 3.000 euros por beneficiario, una cifra muy alejada de los entre 70.000 y 72.000 euros por unidad familiar que plantea el Ejecutivo asturiano.
De este modo, mientras que la iniciativa en Asturias se concibe con carácter transversal —al abarcar a víctimas de accidentes laborales de cualquier sector—, el modelo gallego mantiene un enfoque restringido a una actividad concreta como es la que realizan los trabajadores del mar.
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