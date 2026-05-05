Besteiro acusa a Rueda de actuar con "prioridad popular" en la moción de censura en Lugo: "Primero ustedes y luego el resto"

Lugo continúa en el epicentro del terremoto político. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se enzarzaron este martes, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en un agitado debate sobre el futuro de la ciudad, que este jueves se somete a la moción de censura por la que los populares pretenden llegar al bastón de mando. "Prioridad popular. Primero ustedes y luego el resto. Eso es lo que estamos viendo en Lugo", espetó el socialista.

Entre cuchicheos en ambas bancadas, con aplausos de los suyos y risas irónicas de los diputados del PP, Besteiro acusó a Rueda de "intentar que Lugo no avance", así como de "asaltar los gobiernos municipales, con actitudes que dan vergüenza incluso a su electorado". "Galicia sabe ahora que no tenemos a un presidente, sino a alguien que castiga, manipula y compra poder", alegó en una acalorada intervención en la que también cuestionó el reparto de fondos de la Xunta a los concellos.

La réplica del popular no rebajó el tono y es que Rueda acusó a Besteiro de "estar más activo en las últimas dos semanas que en los dos años que van de legislatura". "¿No intentaron ustedes presionar de todos los modos posibles a esa concelleira ofreciéndole de todo?", le preguntó el mandatario al socialista, en referencia a María Reigosa, la exedil socialista en Lugo, cuyo voto es decisivo para que la moción que llevará a Elena Candia a la Alcaldía salga adelante. Una cuestión que no pasó desapercibida en los asientos del PSdeG, con intercambio de miradas y cuchicheos entre el líder socialista y su número dos, Lara Méndez.

"Si Candia es alcaldesa es para arreglar Lugo", aseguró Rueda, quien apuntilló que Besteiro "a lo que tiene miedo es a la bronca que va a chupar de Ferraz". Rueda aprovechó así para tirar piedras contra el Gobierno central: "Vamos a trabajar para que ustedes no puedan entrar aquí y hacer lo mismo que Pedro Sánchez".

"¿Va a haber expediente en Lugo"?

Ya en su segunda intervención, Besteiro tiró de estatuto del Partido Popular, señalando que el artículo 14 del mismo contempla sanciones para aquellos que se apoyen en tránsfugas. "¿Va a haber expediente en Lugo? Si la respuesta es 'no', estos estatutos y sus principios se van para la basura", lamentó.

La primera parte de esta sesión de control terminó con la intervención de un Rueda que acusó a Besteiro de "no haber dado ninguna razón por la que no debe hacer ningún cambio de gobierno". "Su partido tiene problemas en Santiago, en Lugo... Van directamente camino a la descomposición en Galicia", zanjó el presidente gallego.