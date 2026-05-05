Galicia tendrá una unidad de 50 técnicos en Atención Primaria para "reducir" burocracia a los médicos: gestionarán recetas, informes o ambulancias no urgentes

"En las próximas semanas", el Ejecutivo gallego creará una unidad de apoyo para la Atención Primaria, con el propósito de "reducir el trabajo administrativo a los médicos de familia". Así lo anunció este martes en el Parlamento autonómico el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien detalló que estará compuesta por 50 profesionales de la medicina que "tramitarán recetas, solicitudes de ortopedias, informes de salud o peticiones de ambulancias no urgentes".

En respuesta a una pregunta formulada por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien lo acusó de "crear una Galicia de dos velocidades" en el acceso a la sanidad, Rueda la culpó de "tener siempre una visión catastrofista". La burocracia, señaló el popular, supone ahora entre el 30 y el 40% del tiempo de los facultativos.

Pontón tiró del último informe del Consello de Contas para afearle al popular que "las listas de espera no paran de crecer, mientras hay 2.200 vacantes en Atención Primaria". "¿Le parece normal tener a los niños de 120 concellos sin pediatra?", le preguntó, al tiempo que le espetó si "le va a echar la culpa de esto al BNG, a los que enferman mucho o al Consello de Contas".

Rueda ironizó, así, con el viaje de Pontón a Brasil: "Cuando viaja fuera de Galicia, hasta habla bien de nosotros. Resulta que tenemos un tejido industrial potente". Así, sacó pecho por "el refuerzo del papel de la enfermería", al tiempo que la líder nacionalista le acusaba de "llevar 17 años maltratando al personal de Primaria".