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El Gobierno destina 13,5 millones a Galicia para la atención de la pobreza infantil y la protección de las familias

La inversión total propuesta para las comunidades y ciudades autónomas moviliza 200 millones de euros

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy / Eduardo Parra - Europa Press

El Correo Gallego

Santiago

El Consejo de Ministros autorizó esta mañana, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, destinar 13,5 millones de euros a Galicia para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias.

La inversión total propuesta para las comunidades y ciudades autónomas moviliza 200 millones de euros para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que esta inversión, que parte del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y va a servir para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local. Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.

La inversión se articula en tres grandes programas. El primero, dotado con 65 millones de euros, de los cuales 4,8 son para Galicia, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar. Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

El segundo programa, con 25 millones, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). De esta partida, 1,5 millones de euros le corresponden a Galicia.

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Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros, siendo 7,1 para Galicia, asegurará el acceso a prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social. Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

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