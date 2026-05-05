La hermana del gallego a bordo del crucero afectado por hantavirus: «No tiene síntomas ni miedo»

La hermana del viajero gallego que permanece a bordo del crucero de expedición MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos, aseguró este martes a Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO) que el pasajero se encuentra «bien», sin síntomas y tranquilo ante la situación sanitaria que mantiene al buque fondeado frente a Cabo Verde. El pasajero, de 50 años y natural de la provincia de A Coruña, participa en la expedición que partió de Argentina el 1 de abril con un grupo de amigos.

«Acabo de hablar con él», explicó la mujer, pese a las dificultades de comunicación derivadas de la mala cobertura en la zona en la que se encuentra la embarcación. Según detalló, su hermano no presenta síntomas compatibles con la enfermedad y no muestra temor por su estado de salud, a pesar de haber compartido con los otros pasajeros zonas comunes. También, explican que no le han realizado ningún test médico.

El viajero embarcó como pasajero de ocio. La hermana confirmó además que el buque continúa situado frente a Cabo Verde, a la espera de que las autoridades sanitarias internacionales determinen los próximos pasos tras la detección del brote. La situación ha obligado a mantener bajo vigilancia a los ocupantes del barco mientras se evalúa el alcance de los contagios y la posible necesidad de evacuar o repatriar a pasajeros.

El caso del pasajero gallego se enmarca en el grupo de 14 españoles que viajan a bordo del crucero. Según la información trasladada por su entorno familiar, por ahora su estado no reviste preocupación: se encuentra asintomático, en contacto con los suyos y pendiente de las decisiones que adopten las autoridades sanitarias sobre el futuro inmediato del buque.