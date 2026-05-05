Investigan a un vecino de A Pobra de Trives por el hallazgo de 90 ovejas y cabras muertas en una explotación
La Guardia Civil le atribuye un presunto delito de maltrato animal en el marco de la operación Custodia Gregi
La Guardia Civil investiga a un vecino de A Pobra de Trives, en Ourense, como presunto autor de un delito de maltrato animal, tras el hallazgo de decenas de animales muertos en una explotación ganadera del municipio.
Según han informado fuentes de la Comandancia, el Seprona tuvo conocimiento el pasado mes de marzo de la aparición de restos óseos de animales en las proximidades de una granja dedicada a la cría de ganado ovino y caprino en esta localidad ourensana.
A raíz de estos hechos, la Guardia Civil puso en marcha la operación Custodia Gregi y, junto a personal del servicio de veterinarios de la Xunta, realizó una inspección en la explotación con el objetivo de comprobar el estado en el que se encontraban los animales.
Cadáveres en avanzado estado de descomposición
Durante la actuación, los agentes localizaron 90 cadáveres de cabras y ovejas en estado de descomposición en el interior de la granja, circunstancia que motivó la imputación del responsable de la explotación como presunto autor de un delito de maltrato animal.
La Benemérita le ha tomado declaración en calidad de investigado.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
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