Así es el mejor bocadillo de Galicia: un "bocado de verdad" con costilla de vaca madurada a la brasa

Si bien durante años asociamos el bocadillo a una receta sencilla, rápida y casi siempre improvisada para salir del paso, lo cierto es que cada vez son más los locales que lo elevan a la categoría de delicatessen. Al igual que ha pasado con la 'fiebre' de las hamburguesas, hoy en día un buen bocata no solo se come, también entra por los ojos e incluso puede llegar a convertirse en una propuesta gastronómica de primer nivel.

Entre dos panes cabe prácticamente de todo, y es precisamente ahí donde reside parte del encanto de esta receta. Sándwiches, pepitos, bocadillos,bikinis, serranitos o emparedados, todos comparten el mismo principio, aunque no hay dos iguales. Así, surgen infinitas versiones y propuestas que hacen imposible saber cuál es el mejor bocadillo que uno puede llevarse a la boca.

Para dar respuesta a esta cuestión nació hace tres años el 'Campeonato de España de Bocatas', que este lunes 4 de mayo celebró en El Puerto del Escondite de Madrid y que coronó a los mejores bocadillos del país.

Y es que lo cierto es que, aunque el primer puesto del certamen cayó un poco lejos de la comunidad, en Albacete, las propuestas gallegas no pasaron desapercibidas en el certamen.

El mejor bocata de Galicia

La propuesta de O Patrón Bocatería (en Ourense) se coronó como el mejor bocadillo de Galicia por delante de La Artesata (Vigo) y La Estación de Lomán (Ourense).

Bautizado como 'La 5ª sinfonía', la propuesta conquistó al jurado con su sabor para convertirse en el mejor emparedado de la comunidad en este 2026.

Así es 'La 5ª sinfonía'

"Como en la Sinfonía nº5 de Beethoven, todo empieza con un golpe directo: fuego y kamado". Así presentan desde el local ourensano una receta "que se siente" y cuyo ingrediente estrella es la costilla de vaca cocinada lentamente.

Así, la gran protagonista es una pieza de costilla de vaca madurada más de 19 días, envasada al vacío y cocinada entre 10 y 12 horas. Tras ello, cuando la carne se despega del hueso, la pasan por la parrilla en el kamado, un horno japonés de cerámica que funciona al carbón.

Pablo Domínguez, dueño de O Patrón, con el bocadillo 'La 5ª sinfonía' / David Alján

"Un bocado de producto, brasa y verdad"

"Un rub de inspiración gallega y un glaseado de Mencía, miel y café aportan equilibrio", añaden desde O Patrón Bocatería.

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Todo ello dentro de un pan de masa madre artesano y acompañado de mayonesa kewpie de carne, pimientos ahumados, pepinillos agridulces y aros de cebolla en tempura. En definitiva, se trata de "un bocado de producto, brasa y verdad".