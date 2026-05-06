Carmen García Mateo y Belén Rubio se batirán por el Rectorado de la UVigo en la segunda vuelta

Carmen García Mateo (Nós Universidade) se batirá con Belén Rubio (H2040) en una segunda vuelta por el Rectorado de la UVigo tras alcanzar ambas los mayores respaldos de la comunidad universitaria, un 40,2% y un 33,9% de los votos ponderados, respectivamente. Jacobo Porteiro (ConSenso) se queda fuera de la carrera tras quedarse en un 25,81%.

García Mateo superó a sus rivales en tres de los cuatro sectores. De forma muy ajustada en el caso del profesorado funcionario (PDI-A), donde la ventaja respecto a la segunda más votada, Belén Rubio, fue de una sola papeleta real. Mucho más abultada fue la diferencia en el PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión e Administración e Servizos), donde sumó casi cuatro veces más apoyos que los otros dos candidatos, el 36,7% de todos los votos emitidos.

Por su parte, la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, obtuvo sus mejores resultados en PDI-A, casi igualando a Carmen García Mateo, y en PDI-B (resto de personal docente e investigador), donde fue la más votada, superando en 44 papeletas reales a la candidata de Nós Universidade. Y el líder de ConSenso logró el mayor respaldo entre los estudiantes, aunque quedó por debajo de ambas.

En total, votaron en estos comicios, los décimos de la UVigo, 4.421 trabajadores y estudiantes, lo que supone una participación del 20,8%. Una cifra más elevada que la de los últimos comicios, a los que concurrió Manuel Reigosa en solitario (12%), pero por debajo del 22% de 2018.

Y se contabilizaron 4.421 votos válidos y 109 en blanco.

La movilización creció en los cuatro sectores, destacando la del PTXAS, que fue el colectivo más participativo y aumentó desde el 61,2% al 83,2% al sumar 586 votos. El PDI-A alcanzó el 86,26%, acudieron a las urnas 817 personas. El PDI-B rozó el 59% al participar 667 censados. Y los estudiantes, aunque más numerosos que en 2022, volvieron a demostrar su desinterés por este proceso electoral y se quedaron en un 13,14% con 2.351 papeletas.

Por centros, los profesores, investigadores y estudiantes de las esculas de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación apoyaron a los candidatos "de casa", Porteiro y García Mateo, mientras que en Ciencias del Mar la más votada no fue Belén Rubio sino García Mateo.

Los resultados por campus arrojan dos claras victorias, la de Rubio en Ourense y la de de García Mateo en Vigo. Ambas fueron las más respaldadas por los cuatro sectores.

Y en el campus de Pontevedra, la candidata de Nós Universidade se impuso en el PTXAS y en el PDI, tan solo sumando una papeleta más en el caso de los profesores funcionarios. La de H2040, por su parte, fue la más apoyada por los estudiantes con cuatro votos reales más.

Tras conocer los resultados, los tres candidatos destacaron el aumento de la participación y el buen talante demostrado por el resto de contendientes durante toda la campaña. Carmen García señaló que "a UVigo quere realmente cambio" y aseguró que su equipo seguirá trabajando hasta el 15 de mayo, día de la segunda vuelta, para trasladar sus propuestas y alcanzar la mayoría.

Belén Rubio dijo que continuarán trabajando "con prudencia e enerxía" hasta la próxima cita con las urnas y se mostró dispuesta a "tender pontes" con la candidatura de Jacobo Porteiro para sumar sus apoyos. Algo a lo que el líder de ConSenso no parece dispuesto y prefiere que las personas que le votaron a él decidan ahora por su cuenta entre los otros dos proyectos: "Non vou facer ningunha recomendación en absoluto nin tomar partido nela".

La UVigo volverá a pronunciarse en una semana, pero lo que ya es un hecho es que elegirá a la primera rectora de su historia. Algo que destacaron en sus intervenciones tanto García Mateo como Rubio. Una de ellas se unirá a Rosa Crujeiras, que tras ganar las recientes elecciones en la USC se convirtió en la primera mujer al frente de una universidad gallega.

"Estamos de noraboa", enfatizó García Mateo en este sentido. La candidata de Nós Universidade, que celebró los resultados junto a su equipo en la Facultad de Económicas, agradeció el trabajo realizado en el último año por los integrantes de su lista y afines a su plataforma, así como el apoyo recabado.

"Estamos moi contentos. Agradezo os votos de todos os que confiaron en nós. Claramente, a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican", indicó.

Añadió que seguirán reuniéndose con trabajadores y estudiantes hasta la semana que viene para alcanzar la mayoría -"se é absoluta mellor", bromeó, defendieun proyecto "compartido".-

Respecto a su victoria incotestable en el sector del PTXAS, García Mateo realizó una valoración "moi positiva": "Con toda humildade, agradezo moitísimo ese apoio. Nós plantexamos ese cambio tan necesario do PTXAS e contamos con ter ese mesmo apoio o día 15".

Y preguntada por si revelará la identidad de la persona que ocupará la Gerencia si gana las elecciones, insistió en que no puede hacerlo por cuestiones de privacidad pero que seguirá las directrices y el talante de la rectora.

Precisamente y, para recortar la importante distancia de votos alcanzados, el candidato de Belén Rubio a la Gerencia volverá a reunirse con el el colectivoi de PXAS para trasladarles una propuesta más concreta.

"Aí temos unha diferencia moi acusada e é a parte que temos que traballar máis. Acadamos o segundo resultado e asumímolo con prudencia e responsabilidade. E temos claro que a partir de agora seguiremos explicando o noso modelo para chegar aos que non nos votaron. Está moi centrado na escoita, no diálogo, e imos falar de novo con centros, departamentos, grupos de investigación e estudantes. Seguimos con moita ilusión", avanzaba la actual vicerrectora de Investigación.

Rubio también mostró sus satisfacción por el nivel de participación en los distintos sectores, especialmente, en el de estudiantes. "É un reflexo de que a Universidade está viva e de que hai democracia", señaló.

Agradeció el buen tono de sus rivales en campaña, así como el apoyo y el trabajo realizado por su equipo, el de su familia y el del rector Manuel Reigosa. Y dijo estar dispuesta a "tender pontes" con la candidatura de Jacobo Porteiro para sumar a su candidatura el 25,8% de los votos recabados por ConSenso.

Los resultados del Claustro, cuyas votaciones se celebraron al mismo tiempo que las del Rectorado, se conocerán este jueves.

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Y, tras la proclamación definitiva de los resultados de la primera vuelta, el día 13, la comunidad universitaria volverá a ser convocada a las urnas el viernes 15.