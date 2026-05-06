Elena Martínez, la ourensana licenciada en la UVigo que entra en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes de Europa
La lista distingue cada año a los menores de 30 años más influyentes del continente
Pablo Varela
Elena Martínez tiene 27 años, es oceanógrafa licenciada por la UVigo y doctora en Biotecnología y Biomedicina, también es de Ourense. Elena, además, es la cofundadora y Directora de Tecnología (CTO) de SOS Group —SOS Biotech y SOS Carbon—, donde su trabajo le ha llevado a entrar en la lista 30 Under 30 Europe 2026 de la revista Forbes.
A quien no le suene, esta lista distingue cada año a los jóvenes más influyentes del continente. Pero jóvenes es un término amplio, la lista destaca a los menores de 30 años que están generando un gran impacto en distintos ámbitos laborales. Como señala la revista, «en conjunto, estos jóvenes han recaudado más de 900 millones de dólares en financiación, reflejando su creciente peso en el mundo empresarial y emprendedor. Además, su influencia digital es innegable, acumulando más de 291 millones de seguidores en redes sociales». La edad media es de 27 años, teniendo el integrante más joven tan solo 15 años.
Limpiar el Caribe de sargazo y darle una segunda vida
Y es que su trabajo bien amerita este reconocimiento. SOS Group es una empresa de tecnología climática que desarrolla soluciones basadas en la naturaleza para la contaminación marina y la pobreza costera. En cuanto a lo que la ha llevado en concreto a estar este año en la lista, Martínez desarrollar procesos que convierten residuos marinos en materiales sostenibles.
«Operando en el Caribe, SOS ha eliminado más de 30 millones de kilogramos de sargazo invasor, ha dado empleo a 161 pescadores y ha evitado más de 40.000 toneladas de emisiones de CO₂ equivalente», explica Forbes.
Estos datos son una buena muestra del impacto social y ambiental que tiene su trabajo y que nos hace entender que haya llamado la atención de una publicación con el prestigio de Forbes. Elena comparte lugar entre los jóvenes más influyentes de Europa con otros 8 españoles.
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