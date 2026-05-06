Un famoso gallego, entre los participantes de la nueva gran apuesta de Antena 3

Antena 3 acaba de anunciar el inicio de las grabaciones de La Caja Amarilla, la adaptación española de The Box, uno de los formatos internacionales revelación de los últimos años —siendo el espacio estrenado en el año 2025 que cuenta con más adaptaciones en todo el Planeta— que ya ha arrasado en países como Noruega, Dinamarca o Finlandia.

'La Caja Amarilla', un concurso con doce famosos presentado por Manel Fuentes

El programa, que contará con Manel Fuentes como maestro de ceremonias, combinará aventura, estrategia, riesgo y espectacularidadcon 12 rostros conocidos procedentes de la televisión, el deporte, la moda, la música y las redes sociales.

El actor y humorista gallego Miguel Lago, uno de los doce famosos que participarán en 'La Caja Amarilla'. / Atresmedia

Un famoso gallego entre los protagonistas

Entre los participantes se encuentran Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y el actor y humorista gallego Miguel Lago.

¿Cómo será 'La Caja Amarilla', el nuevo concurso de famosos de Antena 3?

Todos ellos, en cada entrega del concurso, saldrán de sus características cajas amarillas para enfrentarse a retos completamente inesperados, sin instrucciones previas ni pistas sobre lo que les espera.

Además, convivirán en una base fija, donde se formarán alianzas, rivalidades y estrategias en este novedoso formato que unirá el reality y el game show.

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La Caja Amarilla es una producción de Atresmedia en colaboración con Fremantle España.