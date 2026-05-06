El futuro de la planta de Nestlé de Pontecesures en el aire: 27 trabajadores de la fábrica se verán afectados por el ERE

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insta a abrir un proceso de diálogo que garantice la continuidad del empleo y de la actividad industrial en la planta de Nestlé situada en el municipio pontevedrés de Pontecesures tras el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la multinacional. Mediante este procedimiento, la empresa prevé despedir a un total de 301 empleados, de los que 27 pertenecen a la planta en Galicia. El dirigente socialista se desplazó este miércoles hasta la localidad para mantener un encuentro con representantes del Comité de Empresa y con trabajadores del centro, con el objetivo de conocer de primera mano la situación generada por el ERE, cuya mesa negociadora se constituye precisamente en esta jornada.

Durante la reunión, Besteiro reclamó a la dirección de la compañía «transparencia e información clara» acerca del alcance que podría tener este proceso en la factoría gallega, subrayando que, por ahora, no existen datos concretos sobre cómo afectará a este centro productivo. «Estamos ante una planta de referencia mundial dentro del propio grupo Nestlé, que funciona desde 1939, que da empleo a casi 200 personas y que produce toda la leche condensada que la multinacional vende en Europa, Oriente Medio y el norte de África», destacó.

En este contexto, el líder del PSdeG insistió en que «lo que está en juego no es solo un cuadro de personal, es el futuro industrial de una comarca entera», y alertó de que «cualquier reducción en la actividad de la fábrica tendría un impacto directo» no solo sobre las familias de Pontecesures, sino también sobre Valga, Dodro y Padrón, y sobre casi cien ganaderías gallegas que cada día entregan leche a la planta.

Récord de 2.894 millones de euros el año pasado

Besteiro calificó además de «incomprensible» que una empresa con los resultados económicos de Nestlé contemple un ajuste de estas características, recordando que el grupo cerró 2025 con una facturación récord de 2.894 millones de euros en España. «Hablamos de una empresa que gana dinero, que exporta más del 70% de lo que produce en esta planta a más de 50 países y que crece», afirmó.

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El secretario xeral estuvo acompañado en su visita por el diputado Aitor Bouza y por el teniente de alcalde de Pontecesures, Roque Araújo. Durante el encuentro, trasladó al Comité de Empresa el «respaldo total» del PSdeG a los trabajadores y se comprometió a impulsar en el Parlamento las iniciativas necesarias para proteger la continuidad de la planta. «Defender a esta fábrica es defender la industria gallega, es defender al sector lácteo gallego y es defender el modelo de calidad en el rural. En eso vamos a estar y en eso vamos a seguir», concluyó.