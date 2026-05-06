Galicia se consolida como potencia agroalimentaria: los productos con sello de calidad facturan 746 millones en 2025 liderados por vino y carne

Galicia, con su campo, su mar y sus rías como grandes despensas, es una potencia agroalimentaria. Produce, elabora y comercializa una buena cesta de alimentos, muchos de ellos amparados por sellos que actúan como garante de su calidad y que no dejan de crecer. Las producciones amparadas por las 35 denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IXP) con las que cuenta la comunidad, junto con la agricultura ecológica certificada, mueven cada vez más dinero. Su valor alcanzó en 2025 los 746 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto a 2024.

El crecimiento ha sido constante en la última década, hasta el punto de que ese valor casi duplica el de 2016. Detrás de esa cifra está la actividad de unas 21.700 explotaciones agrarias de diversos sectores y más de 1.100 industrias transformadoras y comercializadoras diseminadas por todo el territorio gallego.

De ese volumen de negocio, 627 millones corresponden a las DOP e IXP, mientras los 118 millones restantes engloban la facturación de la producción ecológica certificada por el Craega. Estos datos se extraen del balance de actividad de los consejos reguladores del ámbito agroalimentario, presentado este martes por la Consellería do Medio Rural en el Pazo de Quián, en Sergude.

La conselleira de Medio Rural, en la presentación del informe en Boqueixón / Cedida

El músculo de los vinos y la carne

El informe deja constancia del fuerte peso del sector vitivinícola en los sellos de calidad, al aportar el 51% del valor económico total de las producciones certificadas. Y es que las cinco denominaciones de origen y otras tantas indicaciones geográficas con las que cuenta el sector, y que gozan de fama tanto dentro como fuera de Galicia, generaron 379 los millones el año pasado. Rías Baixas concentra el 68% de ese valor, seguida de Valdeorras (11%), Ribeiro (8%), Monterrei (7%) y Ribeira Sacra (5%). Conforman un ecosistema con 456 bodega inscritas y cerca de 10.000 viticultores.

La carne es el segundo alimento que más dinero mueve dentro de los sellos de calidad. Con 175 millones en 2025, representa el 23% del valor de las producciones certificadas. El máximo exponente es la IXP Ternera Gallega, que aporta cerca del 60% de lo que generan todas las carnes de vacuno con indicación geográfica de España. En cambio, el peso de las IXP Vaca Gallega-Buey Gallego, Lacón Gallego y Capón de Vilalba es testimonial.

Comunidad de quesos y miel

El podio lo completan los quesos con distintivo de calidad, un segmento con mucho potencial en Galicia que generó el año pasado un negocio de 58 millones de euros entre las cuatro denominaciones de origen con las que cuenta Galicia. Arzúa-Ulloa domina con el 67% del valor (es, además, la segunda en el ranking nacional tras la DOP Queso Machego). Le siguen Queixo Tetilla (19%), San Simón da Costa (8%) y Cebreiro (1%).

Reseñable es el crecimiento que experimentó el año pasado la IXP Mel de Galicia. Su producción alcanzó un valor de 2,6 millones, lo que supone más de 46% de lo que generan las mieles de calidad que se producen en España, donde es líder.

Huerta, licores y repostería

La comunidad también puede presumir de sellos de calidad en productos de origen vegetal que generaron un negocio de 5,3 millones el año pasado, con la patata, los grelos, la castaña y el pimiento de Padrón como mayores exponentes. Las bebidas espitituosas también tiene su hueco en la producción certificada al mover 4,5 millones, fundamentalmente a través de los emblemáticos licor café, licor de hierbas y orujo. La comunidad cuenta además con artículos de repostería y panadería amparados por las IXP Tarta de Santiago, Pan de Cea y Pan Galego que inyectaron 2,1 millones en 2025.

Y, con una superficie que tiende a crecer, la producción ecológica aumentó el año pasado su facturación hasta los 118 millones, después del periodo de estancamiento que vivió tras el fuerte crecimiento de los años prepandemia.

La conselleira de Medio Rural María José Gómez, puso de relieve en la presentación de este balance el papel que juegan estos distintivos de calidad para expandir y poner en valor los productos agroalimentarios gallegos. “En un mundo global, contar con un sello reconocido es una ventaja clave que permite posicionarse mejor, abrir mercados y dar confianza al consumidor", señaló.

Galicia está en el 'top cinco' de comunidades con más sellos de España, junto con Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas de mayor tamaño.