Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galicia, potencia agroalimentariaBrión, al límiteSantos ÍnsuaFestas da AscensiónGuerra Oriente Medio
instagram

Muere un joven de prácticas al caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba (Lugo)

El 112 recibió el aviso alrededor de las 12.15 horas informando de un grave accidente en una empresa chairega especializada en construcción de maquinaria industrial

Oficinas del 112 Galicia.

Oficinas del 112 Galicia. / Ana Varela

Agencias

Un joven de unos 20 años, natural de As Pontes (A Coruña), ha fallecido este miércoles en el municipio lucense de Vilalba tras caerle encima un tubo de gran peso, de unos 500 kilos. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en el polígono industrial Sete Pontes.

Según informa el 112 Galicia, la víctima realizaba prácticas en una empresa de construcción de maquinaria industrial. Pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios, solo se pudo certificar su fallecimiento.

Noticias relacionadas

El servicio tuvo conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 12.15 horas a través de un aviso del 061, que informaba de un joven herido de gravedad tras caerle encima el mencionado tubo. En el dispositivo han participado la Guardia Civil y la Policía Local, así como los efectivos de Protección Civil de la localidad. La Guardia Civil investiga las causas del suceso y si se trata o no de un accidente laboral. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
  2. La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok
  3. ¿Por qué se colocan 'ramas de xesta' en puertas y coches durante el mes de mayo en Galicia?
  4. Galicia incrementa el precio de la vivienda protegida y ofrecerá ayudas a los promotores para su construcción
  5. La autovía entre Santiago y Lugo, ¿terminada en verano?
  6. ¿Por qué se pagan precios astronómicos por algunas vacas de Galicia? Cinco claves para explicar un mercado de lujo
  7. El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
  8. Rueda, sobre la posibilidad de que María Reigosa vaya en las listas del PP en Lugo: 'No garantizo ni que sí ni que no

Muere un joven de prácticas al caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba (Lugo)

Muere un joven de prácticas al caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba (Lugo)

Rueda reclama en Europa una PAC "fuerte y menos burocrática": "Solo un compromiso firme de financiación permitirá fijar población"

Rueda reclama en Europa una PAC "fuerte y menos burocrática": "Solo un compromiso firme de financiación permitirá fijar población"

Las últimas horas de gobierno socialista en Lugo

Las últimas horas de gobierno socialista en Lugo

La Xunta mantiene que el pasajero gallego del buque del hantavirus sigue asintomático y recalca que el riesgo de transmisión «es bajo o moderado»

La Xunta mantiene que el pasajero gallego del buque del hantavirus sigue asintomático y recalca que el riesgo de transmisión «es bajo o moderado»

Reigosa ratifica su apoyo al PP para que Elena Candia sea alcaldesa de Lugo y acusa al actual Gobierno de estar en "conflicto permanente"

Reigosa ratifica su apoyo al PP para que Elena Candia sea alcaldesa de Lugo y acusa al actual Gobierno de estar en "conflicto permanente"

Elena Martínez, la ourensana licenciada en la UVigo que entra en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes de Europa

El Gobierno se abre a negociar la cesión del pazo de Meirás a Galicia

El Gobierno se abre a negociar la cesión del pazo de Meirás a Galicia

Adiós a abalarMóbil: una nueva app la sustituirá e integrará matriculación y pagos

Adiós a abalarMóbil: una nueva app la sustituirá e integrará matriculación y pagos
Tracking Pixel Contents