Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos

Galicia acelerará el paso hacia la revolución digital en la educación. Aunque en el terreno del aprendizaje la Xunta ha rebajado la apuesta por el libro electrónico combinándolo con el uso del lápiz y los manuales de papel, en el ámbito de la gestión las TIC experimentarán un impulso significativo entre este año y el que viene. Ese es el plazo que tiene la empresa que resulte adjudicataria del contrato de casi 4,5 millones de euros que licita la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para actualizar casi medio centenar de sistemas de información de la Consellería de Educación, centralizar todos los procesos académicos y de gestión en una única plataforma y desarrollar, además, dos apps móviles, una para docentes y otra para familias.

El ambicioso proyecto de renovar el ecosistema digital educativo, que incorpora deberes en frentes tan diversos como la tramitación de faltas del alumnado con vistas a predecir el riesgo de abandono, los días de libranza del profesorado o el sistema de admisión a las universidades gallegas, incluye el diseño de la herramienta que sustituirá abalarMóbil.

La aplicación —que ahora funciona como canal de comunicaciones entre centro, progenitores y profesorado— se verá enriquecida con otras funcionalidades, como la gestión de los procesos de matriculación o el pago de tasas.

Funcionalidades de la nueva aplicación

La licitación establece que la sustituta de Abalar (a la que se alude solo como «aplicación móvil para familias»), que «convivirá» con el futuro sistema de gestión académica con el que estará integrada, será el canal «principal» de interacción de padres y madres con la comunidad educativa, en línea con lo avanzado a este diario por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cuando indicó que se prohibiría el WhatsApp como canal de comunicación entre progenitores y docentes.

Por esa vía, que tendrá una versión web, las familias podrán consultar las notas; recibir avisos; tramitar permisos y autorizaciones para actividades o justificantes de ausencias y emplear el servicio de mensajería «bidireccional» con el centro, el profesorado y la persona tutora, que garantice un «histórico de comunicaciones»; además de poder informarse sobre el transporte o el comedor.

La herramienta posibilitará asimismo la solicitud de tutorías e incluso videotutorías «cuando proceda», «integradas» con la agenda del profesorado; la «gestión de los procesos de matriculación, facilitando a las familias el seguimiento del estado de la matrícula y de los trámites asociados» o el «pago de tasas».

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Todo ello bajo una interfaz «intuitiva y accesible». La licitación establece que esta nueva aplicación «formará parte inseparable de la solución global, contribuyendo a mejorar la comunicación, la transparencia y la implicación de las familias en el proceso educativo, y reforzando la cohesión del nuevo ecosistema digital educativo de la Xunta».