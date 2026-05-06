El pulpo a la gallega vuelve al Parlamento Europeo tras el desastre del 'octopus galician-style'

A principios del mes de febrero un plato denominado 'octopus galician-style' ('pulpo a la gallega') dio la vuelta al mundo tras ser servido en el servicio de catering del Parlamento Europeo. Porque lo cierto es que, aunque siempre es de reconocer que la gastronomía traspase fronteras, en este caso el resultado no era ni mucho menos el esperado.

"Todos tenemos líneas rojas y con el pulpo a la gallega tenemos que ser implacables", bromeaba el eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez en X a la vez que compartía una foto del plato en cuestión, que nada tenía que ver con el original. Sin ir más lejos, el plato incluía anillas de calamar en lugar de pulpo acompañadas de papatas con un poco de brécol.

Pulpo a la gallega de la Eurocámara: calamar con brécol / Cedida

"Como gallego y cómo demócrata me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", señalaba el eurodiputado.

"Llamar pulpo a la gallega a ese honorable intento culinario es un ejercicio de imaginación comparable a llamar gaita a una vuvuzela o paseo campestre al Camino de Santiago", añadía con retranca Adrián Vázquez.

La pimera 'feira' en la Eurocámara

Tras el nulo éxito del intento de pulpo a la gallega o "pulpo reinterpretado en clave centroeuropea" como pedía rebautizarlo el eurodiputado, la tradición gallega regresaba este miércoles 6 de mayo al Parlamento Europeo con motivo de la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la celebración de la primera 'feira' gallega en la Eurocámara. Y, por lo menos en esta ocasión, se trató de una representación más acercada a la realidad.

El mandatario autonómico, que este miércoles presidió su último pleno al frente de la delegación española del CdR, pudo degustar junto al resto de eurodiputados un verdadero pulpo a la gallega. Durante la jornada se sirvieron unos 100 kilos de este preciado marisco, servido al puro estilo gallego con aceite y pimentón, que volaron en apenas una hora.

Alfonso Rueda con varios miembros de la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño en el Parlamento Europeo / Cedida

El propio Adrián Vázquez destacó en la celebración de esta "gran pulpada", bajo el lema 'En Europa, defendendo as cousas de comer', que los gallegos "cumplen lo que prometen", en referencia a la promesa que realizó desde la cuna del 'pulpo á feira', O Carballiño, de llevar a Bruselas la receta original.

El PP crítico con la Política Pesquera Común

Más allá de la anécdota y de la dimensión cultural del acto, el eurodiputado subrayó que la presencia del número uno de los populares gallegos en Bruselas en el acto "no es casual", sino que "llega en un momento crítico para el futuro del sector pesquero europeo, con los recortes de la Política Pesquera Común (PPC) en el aire".

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Los populares destacaron que Galicia "está presente en Bruselas y no dará nunca un paso atrás en la defensa de sus intereses en Europa", insistiendo en la necesidad de ayudas europeas al sector y eliminación de las trabas burocráticas que "ahogan a la gente del mar".