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MOCIÓN DE CENSURA EN LUGO

Reigosa ratifica su apoyo al PP para que Elena Candia sea alcaldesa de Lugo y acusa al actual Gobierno de estar en "conflicto permanente"

Pontón advierte a los populares que la ciudad "no paga a traidores" y cree que se verán afectados en las próximas elecciones municipales

La exedil socialista María Reigosa en el último pleno ordinario

La exedil socialista María Reigosa en el último pleno ordinario / Eliseo Trigo / Efe

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

A menos de 24 horas para que se celebre la moción de censura en Lugo con la que el PP llegará al bastón de mando, la exedil del PSdeG María Reigosa, cuyo voto será decisivo para que Elena Candia llegue a la Alcaldía, ha ratificado que votará a favor para que los populares regresen al Consistorio tras 27 años de alcaldes socialistas. Reigosa "confía" en el proyecto que la ahora vicepresidenta del Parlamento de Galicia tiene para la ciudad y asegura que su decisión está tomada "desde la responsabilidad, la reflexión y la convicción sincera" de que Lugo necesita "recuperar estabilidad, confianza institucional y una forma de gobernar más útil para la ciudadanía".

"Creo en un Concello centrado en resolver los problemas reales del día a día, en cuidar los servicios básicos y en ofrecer un municipio con planificación a medio y largo plazo", sentenció la concejala, al tiempo que hizo un repaso por su breve paso por el Gobierno formado por PSdeG y BNG en el que es su segundo mandato juntos. Ella, explicó, llegó "con ánimo de sumar, de reforzar la acción de gobierno y de aportar su experiencia y perfil técnico" como ingeniera de Caminos, pero "con el paso del tiempo fui comprobando formas de funcionamiento con las que no me sentía cómoda ni identificada".

Reigosa aludió en sus palabras a distintos "problemas de coordinación interna", así como a "diferencias alrededor de determinados expedientes o, facturas con reparos". "Es algo más profundo que simples discrepancias políticas o personales", sentenció, al tiempo que abogó por una ciudad "más organizada, más transparente y más centrada en solucionar los problemas". Estos problemas a los que alude, señaló, le afectaron a ella "en distintas ocasiones", y es que la exedil tiene "dudas" ante determinados expedientes.

Otra de las cuestiones que, según alegó, propiciaron su marcha del Ejecutivo local fue la "tendencia constante a buscar culpables" o "alimentar la confrontación con otras administraciones cada vez que surgía un problema", algo con lo que, apuntó, "no me siento identificada". "Creo sinceramente que la ciudadanía espera de sus responsables públicos diálogo, colaboración y soluciones, no conflictos permanentes", apuntilló.

"Mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad"

"Quiero también explicar que mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad de Lugo y de la voluntad de aportar mi experiencia profesional y mi conocimiento técnico al servicio de los vecinos. Soy funcionaria A1 de un Ministerio y, por lo tanto, mi trayectoria profesional es ajena a la política", agregó.

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Sin hacer ninguna referencia a cuál será su futuro político, con el foco puesto en las elecciones municipales del próximo año, solo señaló que la política "no puede convertirse en un espacio de odio ni de presión personal contra quien piensa diferente o toma decisiones plenamente legítimas".

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